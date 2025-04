THE FUTURE ROCKS慶祝母親節：如鑽石般璀璨的愛

FLOURISHAN ETERNAL BLOSSOM TRILOGY DIAMOND RING IN 14K WHITE GOLD FLOURISHAN WHISPERING LEAVES DIAMOND RING IN 925 SILVER;FLOURISHAN RADIANT FINALE DIAMOND EARRINGS IN 925 SILVER THE RING AND THE NECKLACE FROM DESIGN LAB Yulikka Capture bracelet Lab-grown saphhire bracelet campaign image

THE FUTURE ROCKS 推出母親節精選禮品推介,更可享限時高達65%折扣,同步亦推出香港限定培育藍寶石限量手鍊系列。

HONG KONG, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 從母親最初的擁抱,到她教會我們堅強與善良的每一課,她的愛形塑了我們的生命。在這個母親節,我們向這些以溫暖堅定守護的非凡女性致敬。

THE FUTURE ROCKS 呈獻母親節禮物推介,當中精選產品更享受高達65%折優惠獻給全天下母親——無論是辛勞付出的媽媽、如母親般溫暖的至親,或是即將迎接新生命的準媽媽。每件作品都如她的愛一般閃耀奪目。

母親節禮物推介探索融合傳統與現代的精緻作品,包括Flourishan的當代設計、Yulikka的永恆珍藏系列,以及THE FUTURE ROCKS標誌性的HALO系列。

值此之際,我們更推出獨一無二,僅限量24件的培育藍寶石手鍊系列,提供八種迷人顏色及三種優雅切工選擇——心形、梨形和馬眼形。這些限量珍品如同母愛般,皆是獨一無二的存在。

THE FUTURE ROCKS邀請您探索完美的閃耀禮物,向生命中那位特別的女性表達感激之情。

關於 THE FUTURE ROCKS

THE FUTURE ROCKS 是全球首屈一指的未來前瞻珠寶目的地。未來前瞻的材料,包括回收材料、實驗室生長的鑽石和寶石,是 THE FUTURE ROCKS 所有作品的核心,既傳遞強烈的聲明,又留下更溫柔的遺產。

