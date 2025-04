President of Cyprus arrives on official visit to Serbia

Пауновић је током састанка поручила да је Влада Србије одлучна да решава питања која су од суштинског значаја за положај свих националних мањина у нашој земљи. Она је навела да је Савет за националне мањине Владе Србије након шест година отпочео са радом, а колики значај Влада придаје положају националних мањина говори и чињеница да овом савету председава премијер, а чланови су министри који руководе министарствима која су од значаја за остваривање права националих мањина у Србији и председници свих националних савета. Србија је, поред домаћих закона, пуну пажњу посветила и испуњавању међународних обавеза, о чему говоре извештаји Савета Европе о примени Оквирне конвенције за заштиту права националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима, истакла је Пауновић. У извештајима ових међународних тела, како је навела, нема озбиљнијих примедби упућених Србији. Она је подсетила на то да се приступило изради посебног Акционог плана за националне мањине, чији је циљ да утврди конкретне мере и активности, као и средства, која ће обезбедити пуну примену донетих закона. Пауновић је саговорницима представила конкретне активности Канцеларије, као стручне службе Владе, и нагласила да је кроз спровођење акционих планова и Стратегије за унапређење положаја националних мањина, Србија посвећена достизању критеријума за чланство у ЕУ, у интересу свих грађана и представника мањинских народа у Србији. Бацковић је оценио да је динамика рада на изради посебног Акционог плана за националне мањине добра, и додао да ће тај документ бити у најкраћем временском периоду усвојен. Он је подсетио на то да је Србија до сада усвојила сет афирмативних закона који се тичу уређења и остваривања мањинских права, и изразио очекивање да ће ускоро бити отворено Поглавље 23. Европски парламентарци су похвалили напредак Србије у процесу приступања ЕУ и у спровођењу политике унапређења права националних мањина и положаја мањинских група, као важној тековини владавине права. Током састанка са представницима ЕП било је речи и о суштинским питањима у вези са унапређењем положаја припадника националних мањина, наводи се у саопштењу Канцеларије за људска и мањинска права.

