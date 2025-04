Atlas Renewable Energy aposta em sistema BESS para fortalecer matriz energética na América Latina

Atlas Renewable Energy O CEO da Atlas Renewable Energy Carlos Barrera

Projeto no Chile é um exemplo para o Brasil e marca nova era para a transição energética do continente

A experiência com a tecnologia no Chile será referência assim que o tema do BESS for regulamentado, tanto em usos já permitidos quanto em sistemas fora da rede.” — Fábio Bortoluzo, Country Manager da Atlas Renewable Energy no Brasil

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy , empresa especializada em soluções de energia renovável para a indústria e líder brasileira em geração centralizada fotovoltaica, segundo o ranking da ePowerBay, anuncia a inauguração do sistema de armazenamento de energia em baterias BESS del Desierto, localizado na região de Antofagasta, no Chile. Desenvolvido em parceria com a COPEC, por meio de sua comercializadora de energia EMOAC, o projeto representa um avanço significativo para a transição energética da região.O BESS del Desierto é um dos maiores sistemas de armazenamento de energia do Chile e da América Latina. Graças ao seu modo de armazenamento Stand Alone, o sistema funcionará de forma totalmente independente e autônoma, com capacidade instalada de 200 MW e armazenamento de 800 MWh. Esse volume equivale à energia necessária para abastecer 2.500 ônibus elétricos em um percurso de 500.000 km. A tecnologia permite armazenar a energia solar gerada durante o dia e redistribuí-la nos horários de pico de consumo, aumentando a estabilidade do sistema elétrico e reduzindo desperdícios de energia renovável.BESS NO BRASILO tema de armazenamento por baterias ainda está em processo de regulação no Brasil. Este será um grande passo para a inovação e a sustentabilidade no setor energético do país.“A experiência com a tecnologia no Chile será referência assim que o tema do BESS for regulamentado, tanto em usos já permitidos quanto em sistemas fora da rede. Há muitas discussões em torno do sistema de baterias no momento e é importante frisar que o sistema de armazenamento é uma alternativa mitigadora a médio prazo, pois contribui para maior estabilidade da rede, e ajuda a reduzir os efeitos das restrições de despacho", destaca Fábio Bortoluzo, Country Manager da Atlas Renewable Energy no Brasil.A EVOLUÇÃO DO TEMA NO CONTINENTECom a conclusão do projeto, a Atlas Renewable Energy se consolida como líder no uso de armazenamento de energia em larga escala na América Latina, reafirmando sua autoridade no desenvolvimento de tecnologias que impulsionam a transição para uma matriz elétrica mais limpa e eficiente.Um exemplo recente desse avanço é o acordo firmado com a Colbún S.A. para o desenvolvimento de um projeto de BESS, localizado em Maria Elena, também na região de Antofagasta. O projeto contará com baterias independentes e autônomas para armazenar o excedente de energia elétrica gerada, com capacidade instalada de 230 MW e armazenamento diário de 920 MWh — o equivalente a quatro horas de geração. Pelo contrato de 15 anos, a Atlas será responsável pela construção do BESS, enquanto a Colbún receberá aproximadamente 335 GWh por ano de energia proveniente do sistema.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYA Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 8,4 GW, dos quais 2,5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW, em operação. Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ Informações à imprensaRPMA Comunicaçãoatlasrenewableenergy@rpmacomunicacao.com.brAndrea Natali - 11 99232-0553Marília Bonifácio - 11 98586-9994

