Mérida, México sede de los eventos internacionales XXV Reunión ACORBAT y X Congreso del Banano CORBANA, 2026

Mérida será sede del mayor encuentro bananero en 2026 con la XXV ACORBAT y el X Congreso CORBANA, impulsando innovación y sostenibilidad.

SAN JOSE, COSTA RICA, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- La Corporación Bananera Nacional de Costa Rica ( CORBANA ) anuncia oficialmente la realización conjunta de la XXV Reunión Internacional ACORBAT y el X Congreso Internacional del Banano CORBANA, que se celebrarán del 20 al 23 de abril de 2026 en Mérida, México.Este evento marcará un hito para el sector bananero internacional, ya que ACORBAT celebrará su 60 aniversario, consolidándose como una de las organizaciones científicas más relevantes para la industria del banano a nivel global. “Cumplir 60 años es una oportunidad para reflexionar sobre los grandes avances del sector, pero sobre todo para seguir impulsando la innovación en la producción bananera a nivel global”, destacó el Dr. Rafael Segura, Director de Investigaciones de Corbana y Vicepresidente de ACORBAT.La agenda del evento estará cargada de temas clave como innovación, tecnología y sostenibilidad, fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la producción bananera.Costa Rica, como país miembro organizador a través de CORBANA, lidera la planificación de esta edición especial, en coordinación con la Junta Directiva de ACORBAT. Se espera la participación de representantes de más de 40 países, incluyendo productores, investigadores, empresas exportadoras, organismos internacionales y autoridades gubernamentales.“ACORBAT ha sido durante seis décadas una plataforma esencial para la ciencia, la tecnología y la cooperación en la industria bananera. Nos enorgullece liderar la organización de esta edición tan significativa desde Costa Rica”, afirmó Marcial Chaverri, Gerente General de CORBANA.El evento contará con un robusto programa de conferencias magistrales, ponencias técnicas, exposición comercial y espacios de networking, así como ruedas de negocios, promoviendo el intercambio de conocimiento y experiencias entre los distintos actores de la cadena de valor.Las personas o empresas interesadas en participar, inscribirse o postular ponencias ya pueden encontrar toda la información disponible en el sitio oficial del evento: www.congresoscorbana.com

