Costa Rica proyecta su liderazgo en el congreso internacional más importante del sector bananero

XXV Reunión Internacional ACORBAT y X Congreso Internacional del Banano CORBANA se llevarán a cabo en Mérida, México, del 20 al 23 de abril del 2026.

COSTA RICA, SAN JOSE, COSTA RICA, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- La Marca País esencial COSTA RICA estará presente en la XXV Reunión Internacional ACORBAT y el X Congreso Internacional del Banano CORBANA , que se celebrarán del 20 al 23 de abril de 2026 en Mérida, México, con la representación de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA).El evento reunirá a investigadores, productores, exportadores, organismos internacionales e instituciones de más de 40 países. Durante cuatro días, los asistentes participarán en conferencias magistrales, ponencias técnicas, ruedas de negocios y espacios de networking, además de recorrer una amplia zona de exposición comercial que mostrará la innovación y el liderazgo del sector bananero a nivel mundial.A este Congreso se le otorgó el licenciamiento de evento esencial COSTA RICA, al considerar su potencial para posicionar al país en mercados internacionales como referente en temas de excelencia, innovación y sostenibilidad ligados a un sector tan relevante para el país como lo es el bananero.Marcial Chaverri Rojas, gerente general de CORBANA, señaló que “llevar la Marca esencial COSTA RICA a este congreso internacional refleja el compromiso de nuestro país con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia. El banano costarricense es, sin duda, un embajador de nuestra Marca País en el escenario global”.Por su parte, Adriana Acosta, Directora de Mercadeo de esencial COSTA TICA, destacó que “Costa Rica es hoy el tercer proveedor de banano para la Unión Europea y también ocupa la tercera posición como exportador mundial. Estos datos confirman que, más allá del volumen, lo que distingue al banano costarricense es su compromiso social y ambiental: somos el único país de América Latina que cuenta con el sello de Indicación Geográfica para este producto y esta es una importante oportunidad para seguir contando al mundo nuestra visión”.Este congreso tendrá un significado especial, pues se celebrará en el marco del 60 aniversario de la Asociación para la Cooperación en la Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas (ACORBAT), cuya organización está a cargo de Costa Rica mediante la Corporación Bananera Nacional (CORBANA).Sobre CORBANA: La Corporación Bananera Nacional (CORBANA) es una entidad pública no estatal de Costa Rica, dedicada a promover el desarrollo y sostenibilidad del sector bananero del país. Su labor incluye la investigación científica, la asistencia técnica a productores, la regulación del mercado y la promoción del banano costarricense a nivel nacional e internacional.

