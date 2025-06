La XXV Reunión ACORBAT y X Congreso CORBANA 2026 abre inscripciones y convocatoria científica

Ya puedes ingresar a www.congresoscorbana.com y registrarte

SAN JOSE, SAN JOSE, COSTA RICA, June 5, 2025 / EINPresswire.com / -- La XXV Reunión Internacional ACORBAT y X Congreso Internacional del Banano CORBANA , que se celebrará del 20 al 23 de abril de 2026 en Mérida, México, abre oficialmente el proceso de inscripción general, convocatoria de ponencias científicas, reserva de espacios comerciales y solicitudes de patrocinio.Investigadores, profesionales, empresas proveedoras, exportadoras, organismos de cooperación y representantes institucionales de más de 40 países se darán cita en este foro técnico-científico, que en 2026 conmemora el 60 aniversario de ACORBAT, una de las plataformas más relevantes para la cooperación en investigación y desarrollo de las musáceas a nivel global.En esta edición, los participantes podrán postular ponencias en temáticas como inteligencia artificial y robótica en la producción, blockchain en la cadena de suministros, biotecnología y ómicas, recursos genéticos y mejoramiento, manejo de suelos y nutrición química y orgánica, fisiología y bioquímica, cambio climático y agrometeorología, salud de plantas, riego y drenaje, inocuidad, socioeconomía, validación y transferencia de tecnología, tecnologías de postcosecha, y mercados y comercialización. Las propuestas serán recibidas hasta el 30 de junio de 2025 y se puede encontrar toda la información en la web: https://congresoscorbana.com/expositores/ Asimismo, ya se encuentra disponible el proceso de inscripción al público general, a través de un formulario en línea que permite asegurar el cupo con antelación.“Queremos que esta edición de ACORBAT sea una vitrina de conocimiento aplicada a los retos actuales del sector bananero. Invitamos a toda la comunidad científica, técnica y productiva a presentar sus investigaciones y compartir soluciones que aporten al futuro del banano”, expresó el Dr. Rafael Segura, Vicepresidente de ACORBAT y Director de Investigaciones de CORBANA.Además de un programa académico de alto nivel, el evento contará con una amplia zona de exposición comercial, ideal para empresas proveedoras de insumos, servicios, tecnología y logística vinculadas al cultivo y exportación de banano, aquellas organizaciones interesadas en sumarse como patrocinadores del evento, y posicionar su marca ante una audiencia internacional del más alto nivel técnico y productivo, pueden escribir directamente a patrocinios@congresoscorbana.com.Toda la información sobre requisitos, fechas límite y formularios está disponible en el sitio oficial del evento: www.congresoscorbana.com Sobre CORBANA: La Corporación Bananera Nacional (CORBANA) es una entidad pública no estatal de Costa Rica, dedicada a promover el desarrollo y sostenibilidad del sector bananero del país. Su labor incluye la investigación científica, la asistencia técnica a productores y la promoción del banano costarricense a nivel nacional e internacional.Sobre ACORBAT: La Asociación para la Cooperación en Investigación y Manejo Integral del Cultivo de Banano y Plátano (ACORBAT) es una organización internacional sin fines de lucro que promueve el intercambio técnico-científico en torno al cultivo de banano y plátano. Fundada hace 60 años, reúne a expertos, investigadores y productores de países bananeros para impulsar la innovación, la sostenibilidad y las buenas prácticas en el sector.

