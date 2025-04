100 ans de légende musicale : L’hommage vibrant de Fred à son père, Léo​ Missir

Daniel Balavoine et Léo​ Missir

Le 30 avril marquera le centenaire de la naissance de Léo​ Missir, à Vathy, sur l’île grecque de Samos. L’hommage vibrant de Fred à son père, Léo​ Missir

100 ans de légende musicale : C'est un hommage à mon père, Léo​ Missir.” — Fred Missir

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Le 30 avril prochain marquera le centenaire de la naissance de Léo​ Missir, à Vathy, sur l’île grecque de Samos.Passionné de musique dès son plus jeune âge, Léo​ Missir a marqué de son empreinte l’histoire de la chanson française, d’abord comme auteur-compositeur-interprète, puis comme producteur visionnaire aux côtés d’Eddie Barclay, figure emblématique du célèbre label éponyme entre les années 1960 et 2000.En tant que propriétaire du label Riviera-LM Records, il a révélé au grand public des artistes devenus incontournables : Leny Escudero, Frank Alamo, Patrick Juvet, Claude Nougaro, Nino Ferrer, Nicoletta, Dalida, Mireille Mathieu, Patricia Carli, ou encore Daniel Balavoine."À quel point !" | Un hommage musical inédit!Pour rendre hommage à son père, Fred Missir, aujourd’hui joaillier à Tahiti et pianiste de jazz passionné, a composé un morceau original intitulé« À quel point ! ».Enregistré dans le mythique auditorium des Village Studios à Santa Monica, dirigé par Jeff Greenberg, ce titre s’inscrit dans la lignée des plus grands albums produits entre ces murs, ayant accueilli des légendes telles que Barbra Streisand, The Beatles, Bob Dylan, Led Zeppelin, Laurent Voulzy, Michel Polnareff, Lady Gaga, et bien d'autres.Pour cette session exceptionnelle, Fr​ed​ Missir s’est entouré de musiciens de renommée internationale :• Reggie McBride (James Brown, Stevie Wonder, Elton John, Laurent Voulzy), basse• Mitchell Long (Herb Alpert, Lani Hall), guitare• John Ferraro (Barry Manilow, Linda Ronstadt, Rod Stewart), batterie & percussions• Arnaud Dunoyer (Eddy Mitchell, Michel Fugain, Toure Kunda), pianoRenaissance de Riviera Music Productions:Avec le soutien du producteur Benoît Clair, Fred Missir relance le label Riviera Music Productions.Leur ambition : faire revivre le répertoire de Léo​ Missir tout en ouvrant la voie à de jeunes talents européens et américains.« À quel point ! » de Fred Missir est disponible en streaming gratuit sur toutes les plateformes à partir du 30 avril 2025.Infos pratiques : MP3 sur demande.• Titre : À quel point ! – © Riviera Music Productions• Sortie : 30 avril 2025 sur toutes les plateformes de streaming (liste ci-dessous)Disponible sur :• TuneCore – À quel point ! – Fred Missir• Spotify – À quel point ! – Fred Missir• Apple Music / iTunes – À quel point ! – Fred Missir• Pandora – À quel point ! – Fred Missir• YouTube Music – À quel point ! – Fred Missir• Deezer – À quel point ! – Fred Missir• Tidal – À quel point ! – Fred Missir

