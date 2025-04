سكوب وول فودز تطلق متجرها الإلكتروني وخدمة التوصيل في دبي

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- العيش بأسلوب مستدام أصبح أسهل من أي وقت مضىدبي، الإمارات العربية المتحدة – [الخميس 24 أبريل 2025]! سكوب وول فودز، الوجهة المفضّلة للتسوّق الواعي في دبي، أصبحت الآن متاحة أونلاين: العلامة المعروفة بمنتجاتها العضوية، وخياراتها القابلة لإعادة التعبئة، ونهجها الخالي من الهدر، أطلقت رسميًا متجرها الإلكتروني وخدمة التوصيل المنزلي عبر موقعها. بات بإمكان المتسوقين في دبي اليوم طلب منتجات سكوب المفضّلة – من الوجبات الخفيفة الصحية، وتعبئة المكونات العضوية للمطبخ، إلى منتجات تنظيف طبيعية وآمنة – لتصل مباشرة إلى منازلهم.سواء كنتِ تبحثين عن خيارات غذائية أفضل لأطفالك أو ترغبين في اعتماد روتين منزلي أنظف وأكثر أمانًا، سكوب تسهّل عليك هذه الخطوات بطريقة عملية وأنيقة تُناسب العائلة كلها.في صميم رؤية سكوب، التزام تام باستخدام مكونات طبيعية ونظيفة – خالية من المبيدات الحشرية، المواد الحافظة، والإضافات الصناعية.كل منتج يتم اختياره بعناية ليجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ، ما يجعل سكوب الخيار المفضّل لمن يهتمون بصحتهم دون التنازل عن الجودة أو القيم.بسنغافورة Google سكوب وُلدت من حلم مشترك جمع بين فيكتوريا بيلينكو وإيرينا نستسياروفيتش، صديقتين تعارفتا خلال عملهما في.انطلقت فكرتهما من رغبة حقيقية في جعل التسوق الواعي جميلًا، عمليًا، وسهل الوصول – واليوم أصبح سكوب من أكثر الوجهات ثقةً للتسوّق المستدام في دبي:تقول فيكتوريا بيلينكو، الشريكة المؤسسة".أنشأنا سكوب لإعادة تعريف تجربة التسوق الغذائي – لتكون ممتعة، أخلاقية، وراقية. ومع إطلاق المتجر الإلكتروني، أصبح بإمكاننا إيصال هذه التجربة لمزيد من الناس في دبي":وتضيف إيرينا نستسياروفيتش، الشريكة المؤسسة".نحن نؤمن دائمًا أن العيش بأسلوب مستدام يجب أن يكون مريحًا وسهلًا، وليس معقدًا. هذا التوسّع الرقمي هو طريقتنا لدعم الأفراد والعائلات في اتخاذ خيارات أفضل في حياتهم اليومية".من إعادة تعبئة اللوز، إلى اختيار مسحوق غسيل نباتي، أو استكشاف تشكيلة من المنتجات التي تدعم نمط حياة واعٍ – سكوب يجعل قائمتك البيئية أسهل وأمتع.سكوب وول فودز أصبح الآن متاحًا أونلاين ويوفر خدمة التوصيل في جميع أنحاء دبي.تغليف أقل، معنى أعمق. هذه هي تجربة التسوق الجديدة:للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة فرع سكوب في سبرينغز سوق أو تابعونا على إنستغرام عبر@scoopwholefoods_ae(النهاية):جهة الاتصال الإعلاميةجمّا لاباناالمؤسسة والمديرة التنفيذية – L’Atelier Consultingالبريد الإلكتروني: gemma@latelierco.comرقم الهاتف: ‎+971 555163914حول سكوب وول فودزسكوب وول فودز دبي هي وجهة رائدة للأغذية العضوية والمستدامة والغنية بالمغذيات، تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي من خلال تقديم منتجات طبيعية وذات مصادر مسؤولة. تأسست العلامة على يد إيرينا نستسياروفيتش وفيكتوريا بيلينكو، وتقدّم تشكيلةمنتقاة بعناية من المكونات الغذائية الكاملة، السوبرفود، والمنتجات الأساسية للمطبخ – جميعها خالية من المواد الحافظة والإضافات الصناعية. تركّز سكوب على دعم الوعي الغذائي من خلال خيارات الشراء بالجملة، التغليف الصديق للبيئة، والبدائل.المستدامةمن الحبوب العضوية والمكسرات المنقوعة إلى الأغذية المخمّرة المفيدة للهضم ومنتجات العناية الطبيعية، يوفر المتجر كل ما يحتاجه المستهلك الباحث عن الجودة والنظافة.ويتميّز سكوب بدعمه للمجتمع المحلي من خلال ورش العمل التعليمية، الاستشارات.المتخصصة، ورؤية شمولية للصحة والتغذية

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.