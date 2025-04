Grzejnik AENO Premium Eco Smart z efektem PRAWDZIWEGO OGNIA zdobył 2 nagrody Red Dot Design Awards w 2025 roku

AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect

WARSZAWA, POLAND, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nadchodząca premiera grzejnika AENO – AENO Premium Eco Smart z efektem PRAWDZIWEGO OGNIA – zdobyła dwie nagrody Red Dot Award w konkursie Product Design 2025. Urządzenie zostało wyróżnione w dwóch kategoriach: Technologia ogrzewania i klimatyzacji oraz Innowacyjny design. Nagroda Red Dot: Product Design to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów wzorniczych na świecie, organizowany od 1955 roku.

Grzejnik AENO Premium Eco Smart z efektem PRAWDZIWEGO OGNIA wyróżnił się połączeniem eleganckiego wzornictwa z inteligentną technologią. Efekt OGNIA, tworzony przez połączenie wody i oświetlenia RGB, jest obecnie najbardziej realistycznym na rynku. Wodą, światłami, adaptacyjnym ogrzewaniem i timerem można sterować bezpośrednio na urządzeniu lub zdalnie przez aplikację AENO. Intuicyjne pokrętło, fizyczne przyciski i elegancki wyświetlacz LCD pozwalają łatwo regulować ogrzewanie, oświetlenie, temperaturę, wilgotność i czas pracy. Dla ceniących ciszę przewidziano tryb nocny z przyciemnionymi światłami i wyświetlaczem – maksymalny komfort bez zakłóceń. A wszystko to – zdalnie dostępne przez aplikację AENO, bez wstawania z kanapy.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o stylu i bezpieczeństwie – zawiera system konwekcyjny o mocy 2000 W, adaptacyjne sterowanie klimatem oraz funkcję nawilżacza, która odpowiada za efekt PRAWDZIWEGO OGNIA. Efekt płomieni bazujący na wodzie dostępny jest w 12 intensywnych kolorach oraz w trybie automatycznego przejścia RGB (niczym w grach komputerowych), jest bezpieczny w dotyku i działa do 72 godzin na jednym zbiorniku wody.

Urządzenie można ustawić na podłodze lub wbudować we wnękę. Dodatkowe funkcje to:

- Technologia SMART INTELLIGENCE poprzez aplikację AENO

- Adaptacyjne planowanie temperatury i czasu pracy

- Monitoring zużycia energii i tryb oszczędny

- Hipoalergiczne ogrzewanie – bez spalania tlenu

- Możliwość dodania olejków zapachowych dla aromaterapii

- Czujnik przewrócenia / przechyłu z automatycznym wyłączeniem

„To wyróżnienie od jury Red Dot to ogromny zaszczyt dla zespołu AENO. Potwierdza naszą pasję do łączenia eleganckiego designu z inteligentną, przyjazną użytkownikowi technologią. Ten produkt to nie tylko źródło ciepła – to doświadczenie, które wnosi komfort, zrównoważony rozwój i emocje do każdego domu” – powiedział Sergei Kostevich, CTO w AENO.

„Chcieliśmy stworzyć grzejnik, który nie wygląda jak grzejnik. Ma stać się elementem wnętrza – centrum komfortu i nowoczesnej estetyki. Efekt PRAWDZIWEGO OGNIA niesie wartość emocjonalną, a każdy element – od aluminiowej obudowy po interfejs – został zaprojektowany tak, by łączyć formę z funkcją” – dodał Serhii Fedorenko, projektant przemysłowy w AENO.

Nowy model trafi do sprzedaży jesienią 2025 roku, przed sezonem jesienno-zimowym. Już teraz można go zamawiać w przedsprzedaży.

O AENO

AENO to nowoczesna marka inteligentnych urządzeń domowych, tworzona przez międzynarodowy zespół inżynierów. Firma koncentruje się na poprawie codziennego życia użytkowników poprzez inteligentny design, funkcjonalność i zrównoważony rozwój. Aby zapewnić wysoką jakość produktów i sprawną logistykę dostaw w całej Europie, grzejnik Premium Eco Smart produkowany jest w Polsce. Marka AENO należy do portfolio ASBIS Enterprises PLC – jednego z czołowych dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w regionie EMEA.

O nagrodzie Red Dot

Red Dot Award: Product Design to jeden z najbardziej uznanych konkursów wzorniczych na świecie. Od 1955 roku nagradza produkty, które wyróżniają się wyjątkową jakością designu. Niezależne jury Red Dot ocenia zgłoszenia według czterech głównych zasad dobrego wzornictwa: jakość funkcji, jakość przyciągania uwagi, łatwość użytkowania i odpowiedzialność projektowa. W 2025 roku jury składało się z 43 ekspertów z 21 krajów – projektantów, profesorów, dziennikarzy i doradców z różnych branż. Produkty zgłoszono z ponad 60 krajów, a każde zgłoszenie zostało starannie ocenione i przedyskutowane.

