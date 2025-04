AENO Premium Eco Slimme verwarmer met REALISTISCH VUUR Effect werd bekroond met 2 Red Dot Design Awards in 2025

AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect

LIMASSOL, CYPRUS, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- AENO's nieuwe product - de AENO Premium Eco Slimme verwarmer met REALISTISCH VUUR Effect - heeft twee Red Dot Awards gewonnen in de 2025 Product Design competitie. Het apparaat werd erkend in twee categorieën: Technologie voor verwarming en airconditioning en Innovatief ontwerp. De Red Dot Award: Product Design is een van 's werelds meest gerespecteerde ontwerpwedstrijden die al sinds 1955 wordt gehouden.

De AENO Premium Eco Slimme verwarmer met REALISTISCH VUUR Effect viel op door zijn combinatie van elegant design en intelligente technologie. RGB-verlichting met water creëert het meest realistische VUUR-effect op de markt.

Water, verlichting, slimme adaptieve verwarming en timer kunnen worden geregeld op het apparaat en via de Aeno App. Met de intuïtieve fysieke bediening, een draaiknop en een gestroomlijnd LCD-scherm kunnen gebruikers moeiteloos de instellingen voor verwarming, verlichting, temperatuur, vochtigheid en timer aanpassen. Voor rustige momenten biedt het apparaat een rustmodus met gedimde lichten en display voor maximaal comfort en minimale verstoring. En zoals altijd, Smart en verbonden met de Aeno App om op afstand bediend te worden terwijl je op de bank zit.

De heater is gemaakt met zowel stijl als veiligheid in het achterhoofd en bevat een convectie verwarmingssysteem (2000 W), adaptieve klimaatregeling en een bevochtigingsfunctie voor het REALISTISCH VUUR effect. Het vlameffect op waterbasis, dat beschikbaar is in 12 levendige vlamkleuren en RGB automatisch veranderende kleuren (zoals in games), is veilig om aan te raken en gaat tot 72 uur mee met het REALISTISCH VUUR-effect op een enkele watertank.

Het apparaat is ontworpen voor zowel plaatsing op de vloer als in nissen en beschikt ook over:

- SMART INTELLIGENCE technologie via de AENO App

- Adaptieve temperatuur- en tijdplanning

- Energiemonitoring en spaarstand

- Hypoallergene verwarming - zuurstof blijft intact

- Optie om oliegeuren toe te voegen voor een rustgevend aroma

- Val/kantelsensor met auto-off bescherming

"Deze erkenning van de Red Dot Jury is een grote eer voor het AENO-team. Het weerspiegelt onze passie voor het samenvoegen van elegant design met slimme, gebruikersgerichte technologie. Met dit product bieden we niet alleen warmte - we creëren een ervaring die comfort, duurzaamheid en emotionele verbinding in het hart van elk huis brengt," zei Sergei Kostevich, CTO bij AENO.

"We wilden een verwarming maken die er niet uitziet als een verwarming. In plaats daarvan wordt het een onderdeel van het interieur - een middelpunt van comfort en moderne esthetiek. Het REALISTISCH VUUR-effect zorgt voor emotionele waarde, terwijl elk element, van de aluminium behuizing tot de UI-bediening, is ontworpen om zowel vorm als functie te verbeteren," voegt Serhii Fedorenko, industrieel ontwerper bij AENO, toe.

Het nieuwe model is verkrijgbaar in de herfst van 2025, voorafgaand aan het herfst-winterseizoen. Het model is nu beschikbaar voor pre-orders.

Over AENO

AENO is een vooruitstrevend merk van slimme huishoudelijke apparaten, ontwikkeld door een internationaal team van deskundige ingenieurs. Het bedrijf streeft ernaar het dagelijks leven van gebruikers te verbeteren door middel van slim ontwerp, functionaliteit en duurzaamheid. Om een hoge productkwaliteit en efficiënte leveringslogistiek in heel Europa te garanderen, wordt de Premium Eco Smart Heater in Polen geproduceerd. AENO maakt deel uit van de merkenportfolio van ASBIS Enterprises PLC - een toonaangevende distributeur van IT en consumentenelektronica in de EMEA-regio.

The Red Dot Award: Product Design is one of the most prestigious design competitions worldwide. Since 1955, it has recognised products that stand out for their exceptionally high design quality. The independent Red Dot Jury assesses all entries based on four key principles of good design: the quality of function, the quality of seduction, the quality of use and the quality of responsibility. In 2025, the jury consists of 43 experts from 21 countries, including designers, professors, journalists and consultants from various disciplines. Entries were submitted from over 60 countries and were carefully reviewed and discussed by the jurors.

