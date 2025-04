AENO Premium Eco Smart Space Heater s efektem skutečného ohně získal 2 ocenění Red Dot Design Awards v roce 2025

AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect AENO Premium Eco Smart Space Heater with REAL FIRE Effect

Toto ocenění od poroty Red Dot je pro tým AENO velkou ctí. Odráží naši vášeň pro spojení elegantního designu s inteligentní, uživatelsky orientovanou technologií.” — Sergei Kostevich, CTO společnosti AENO

LIMASSOL, CYPRUS, April 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nadcházející uvedení na trh – AENO Premium Eco Smart Space Heater s efektem skutečného ohně – získalo dvě ocenění Red Dot Awards v soutěži Product Design 2025. Zařízení bylo oceněno ve dvou kategoriích: Technologie vytápění a klimatizace a Inovativní design. Ocenění Red Dot Award: Product Design je jednou z nejuznávanějších designových soutěží na světě, která se koná od roku 1955.

AENO Premium Eco Smart Space Heater s efektem skutečného ohně vyniká svou kombinací elegantního designu a inteligentní technologie. RGB osvětlení ve spojení s vodou vytváří nejrealističtější efekt ohně, jaký je na trhu dostupný.

Zvlhčení, osvětlení, inteligentní adaptivní vytápění a časovač lze ovládat na zařízení i prostřednictvím aplikace Aeno. Díky intuitivním ovládacím prvkům, otočnému knoflíku a elegantnímu LCD displeji mohou uživatelé snadno upravovat nastavení vytápění, osvětlení, teploty, vlhkosti a časovače. Pro chvíle klidu nabízí zařízení režim odpočinku s tlumeným osvětlením i displejem pro maximální pohodlí a minimální rušení. Samozřejmě je inteligentní a připojené k aplikaci Aeno pro dálkové ovládání z pohodlí gauče.

Zařízení je navrženo s ohledem na styl i bezpečnost a zahrnuje konvekční topný systém (2000 W), adaptivní klimatickou kontrolu a funkci zvlhčovače pro efekt skutečného ohně. Efekt plamene na bázi vody, dostupný ve 12 živých barvách plamene a RGB automaticky měnících se barvách (jako při hraní her), je bezpečný na dotek a efekt skutečného ohně vydrží až 72 hodin na jednu nádrž vody.

Zařízení je navrženo pro umístění na podlahu i pro instalaci do výklenků a nabízí:

- Inteligentní technologie prostřednictvím aplikace AENO

- Adaptivní plánování teploty a času

- Monitorování energie a ekonomický režim

- Hypoalergenní vytápění – kyslík zůstává neporušený

- Možnost přidání olejových vůní pro uklidňující aroma

- Senzor pádu/naklonění s automatickou ochranou vypnutí

„Toto ocenění od poroty Red Dot je pro tým AENO velkou ctí. Odráží naši vášeň pro spojení elegantního designu s inteligentní, uživatelsky orientovanou technologií. S tímto produktem nenabízíme jen teplo – vytváříme zážitek, který přináší pohodlí, udržitelnost a příjemnou atmosféru do každého domova,“ řekl Sergei Kostevich, CTO společnosti AENO.

„Chtěli jsme vytvořit topení, které nevypadá jen jako topení. Místo toho se stává součástí interiéru – středobodem pohodlí a moderní estetiky. Efekt skutečného ohně přináší emoce, zatímco každý prvek, od hliníkového těla po ovládací prvky UI, byl navržen tak, aby zlepšil jak vzhled, tak funkci,“ dodal Serhii Fedorenko, průmyslový designér společnosti AENO.

Nový model bude k dispozici k zakoupení na podzim 2025, před podzimní a zimní sezónou. Model je dostupný pro předobjednávky.

O společnosti AENO

AENO je progresivní značka chytrých domácích spotřebičů vyvinutá mezinárodním týmem odborných inženýrů. Společnost se zavázala zlepšovat každodenní životy uživatelů prostřednictvím chytrého designu, funkčnosti a udržitelnosti. Aby byla zajištěna vysoká kvalita produktů a efektivní logistika dodávek po celé Evropě, je Premium Eco Smart Heater vyráběn v Polsku. AENO je součástí portfolia značek ASBIS Enterprises PLC – předního distributora IT a spotřební elektroniky v regionu EMEA.

O ocenění Red Dot

Ocenění Red Dot Award: Product Design je jednou z nejprestižnějších designových soutěží na světě. Od roku 1955 oceňuje produkty, které vynikají svou výjimečně vysokou kvalitou designu. Nezávislá porota Red Dot hodnotí všechny přihlášky na základě čtyř klíčových principů dobrého designu: kvalita funkce, kvalita přitažlivosti, kvalita použití a kvalita odpovědnosti. V roce 2025 se porota skládá z 43 odborníků z 21 zemí, včetně designérů, profesorů, novinářů a konzultantů z různých oborů. Přihlášky byly podány z více než 60 zemí a byly pečlivě přezkoumány a diskutovány porotci.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.