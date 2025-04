Jake Brown (ジェイク・ブラウン) 氏、Hypertherm Associates のグローバルセールス＆マーケティング部エグゼクティブ バイス プレジデント (EVP) に就任

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国を拠点とする産業用切断システムおよびソフトウェアのメーカーである Hypertherm Associates は、以前南北アメリカ地域担当副社長を務めていた Jake Brown 氏がグローバルセールス&マーケティング部エグゼクティブ バイス プレジデント (EVP) に任命されたと発表しました。同氏はグローバル企業のセールス、マーケティング、サービスの戦略と実行のすべてを監督します。Brown 氏はノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院で MBA を、ペンシルベニア州立大学で経営科学、情報システム、国際ビジネスの学士号を取得しています。Hypertherm Associates に入社する前は、フォーチュン 500 に名を連ねる多角的な製造企業、Danaher/Fortive で 13 年以上にわたり、商業および事業運営の分野で進歩的な指導的役割を果たし、また、PwC Consulting と Ariba Technologies で数年間コンサルティングを務めました。2019 年 11 月に Hypertherm Associates に入社して以来、Brown 氏は北米および南米の営業、マーケティング、サービス部門を率いて、顧客との関わりを深め、これらの地域の業界関係を強化してきました。新しい役職では、世界的な販売、マーケティング、サービス戦略の責任を担うことになります。Brown 氏はさらに、経営管理チームの一員として、組織全体の戦略的リーダーシップと方向性の決定に貢献します。「過去5年間、ジェイクは強力な地域リーダーシップチームの構築に注力してきました。これにより、現場の顧客と直接関わり、会社を代表した業界との関係強化を推進することができました」と、社長兼 CEO の Aaron Brandt (アーロン・ブラント) 氏は述べています。「ジェイクがこれまでの確かな戦略的リーダーシップ能力を、当社の経営陣とグローバルな営業組織に広げてくれることを期待しています。」Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100% 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。

