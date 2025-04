Jake Brown이 Hypertherm Associates의 글로벌 영업 및 마케팅 부문 부사장으로 임명되었습니다

HANOVER, N.H., NH, UNITED STATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- 미국에 본사를 둔 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어 제조업체인 Hypertherm Associates는 전 미주 지역 부사장이었던 Jake Brown이 글로벌 영업 및 마케팅 담당 부사장으로 임명되어 자사의 모든 글로벌 영업, 마케팅, 서비스 전략 및 실행을 감독한다고 발표했습니다.Brown은 노스웨스턴 대학교 켈로그 경영대학원(Northwestern University’s Kellogg School of Management)에서 MBA 학위를 취득했고, 펜실베이니아 주립대학교(Penn State University)에서 경영 과학, 정보 시스템, 국제 비즈니스 분야에서 학사 학위를 받았습니다. Hypertherm Associates에 합류하기 전에, Brown은 13년 넘게 Fortune 500대 다각화 제조 회사인 Danaher/Fortive에서 상업 및 운영 리더십 직책을 맡았고, PwC Consulting 및 Ariba Technologies에서 수년간 컨설팅을 담당했습니다.2019년 11월 Hypertherm Associates에 합류한 Brown은 북미 및 남미 지역에서 자사의 영업, 마케팅 및 서비스 역량을 이끌면서 고객과 소통하고 해당 지역의 업계 협력을 다져왔습니다. 이제, 그는 새로운 역할에서 글로벌 영업, 마케팅, 서비스 전략을 책임지게 됩니다. 그리고, 임원진의 일원으로서 Brown은 조직 전체의 전략적 리더십과 방향을 잡는 데 기여할 것입니다.Aaron Brandt 사장 겸 CEO는 “지난 5년 동안 Jake는 현장에서 고객과 직접 소통하고 회사를 대표하여 업계 관계를 강화할 수 있는 강력한 지역 리더십 팀을 육성하는 데 큰 노력을 기울였습니다.”라고 말했습니다. "우리는 Jake의 입증된 전략적 리더십 역량을 전 세계 경영진과 영업 조직으로 확장하기를 기대합니다".Hypertherm Associates는 미국에 본사를 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있으며 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 www.HyperthermAssociates.com을 참조하세요.

