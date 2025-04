Juniper Systems Limited وشركة Sitech Gulf عن شراكة استراتيجية لتقديم حلول بيانات ميدانية صلبة في منطقة الخليج

Juniper Systems and Sitech Juniper Systems Products

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- TARDEBIGGE، المملكة المتحدة – يَسُّر شركة Juniper Systems Limited، الشركة الرائدة في تصنيع حلول الحوسبة الميدانية فائقة الصلابة، أن تعلن عن شراكة استراتيجية جديدة مع Sitech Gulf Global Positioning Systems، وهي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا البناء في منطقة الخليج. تهدف هذه الشراكة إلى توفير تشكيلة Juniper الشهيرة والقوية من الأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة وأجهزة استقبال GNSS للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تقديم أدوات جمع البيانات عالية الأداء المصمَّمة خصيصًا للبيئات الخارجية القاسية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل شركة Sitech Gulf كموزِّع رسمي لمنتجات Juniper Systems، مما ينتج عنه توسيع نطاق الوصول إلى المعدات فائقة الموثوقية للمحترفين في قطاعات البناء والمساحة والنفط والغاز والعلوم البيئية وغيرها من الصناعات المتطلبة. تتميز شركة Sitech Gulf بخبرتها الواسعة في أنظمة تحديد المواقع وتكنولوجيا البناء، وستقدِّم الدعم والتدريب والخدمات المحلية، مما يعزِّز تجربة عملاء Juniper Systems في جميع أنحاء المنطقة.

ويقول سيمون بوي، المدير الإداري لشركة Juniper Systems المحدودة: "نحن متحمسون للشراكة مع شركة Sitech Gulf لتعزيز حضورنا في الخليج". "إن خلفيتهم التقنية القوية ومعرفتهم الخاصة بالصناعة تجعلهم شريكًا مثاليًا لتقديم حلولنا القوية إلى أيدي المحترفين الذين هم في أمس الحاجة إليها."

صُمِّمت أجهزة الحوسبة الميدانية من Juniper Systems للعمل في أقسى البيئات - حيث توفِّر متانة من الطراز العسكري وعمر بطارية استثنائي وواجهات سهلة الاستخدام مصمَّمة خصيصًا للعمل الميداني. بفضل الانتشار الإقليمي لشركة Sitech Gulf وسمعتها المتميزة، سيتمكن العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول بسهولة أكبر إلى منتجات مثل Mesa® Rugged Tablet، وGeode™ GNSS Receiver، وخط Cedar™ Performance Tablet.

ويقول جون تايلور، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة SITECH Gulf: "إننا في شركة SITECH Gulf سعداء للغاية باختيارنا كموزِّع لمنتجات Juniper Systems في الشرق الأوسط، حيث نستخدم هذه المنتجات في ظروف ميدانية صعبة للغاية منذ أكثر من عام وقد أعجبنا للغاية بمتانتها وموثوقيتها". "نتطلع إلى توسيع نطاق التوزيع في جميع أنحاء المنطقة الكبرى."

تدخل الشراكة حيز التنفيذ فورًا، حيث أصبحت منتجات Juniper Systems متاحة الآن من خلال قنوات المبيعات والدعم الخاصة بشركة Sitech Gulf في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت.

