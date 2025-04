Juniper® Systems Limited anuncia su asociación estratégica con The World of Thor

Juniper Systems y The World of Thor Juniper Systems Familia de productos

BARCELONA, SPAIN, April 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- TARDEBIGGE, REINO UNIDO - Juniper Systems Limited, fabricante líder de tabletas ultrarresistentes, dispositivos portátiles y receptores GNSS, se enorgullece de anunciar una nueva asociación estratégica con The World of Thor, proveedor global de soluciones de energía robustas para profesionales que trabajan en entornos extremos. Esta asociación marca una interesante colaboración para ofrecer soluciones informáticas y energéticas integradas y listas para su uso en campo para industrias exigentes en España y Europa.

A través de esta asociación, Juniper Systems Limited y The World of Thor brindarán apoyo conjunto a clientes de sectores como ciencias medioambientales, servicios públicos, construcción, geoespacial y petróleo y gas, industrias que dependen de equipos duraderos y resistentes para la recopilación y el análisis de datos de campo. Al combinar los dispositivos móviles resistentes de Juniper con las estaciones de energía portátiles y los accesorios robustos de The World of Thor, los usuarios se beneficiarán de un mayor tiempo de uso en el campo, un funcionamiento confiable y un flujo de trabajo sin interrupciones incluso en las condiciones más duras.

“Estamos entusiasmados de trabajar junto a The World of Thor”, afirmó Simon Bowe, Director general de Juniper Systems Limited. “Su compromiso con el diseño de sistemas de energía robustos y de alta calidad se alinea perfectamente con nuestra misión de ofrecer tecnología informática de campo confiable. Juntos, podemos ayudar a los profesionales a mantenerse productivos, conectados y con energía sin importar a dónde los lleve su trabajo”.

The World of Thor se especializa en el desarrollo de estaciones de energía portátiles, kits de carga y accesorios listos para el campo, diseñados para soportar un uso exigente. Cuando se combina con las tabletas robustas Mesa®, los receptores GNSS Geode™ y los dispositivos Android™ robustos Cedar™ de Juniper Systems, el resultado es una solución confiable para trabajo de campo ininterrumpido en ubicaciones remotas.

“Esta asociación estratégica nos permitirá integrar las soluciones avanzadas de Juniper en nuestras operaciones, fortaleciendo nuestra capacidad para seguir ofreciendo productos de vanguardia a nuestros clientes”, afirmó Eva Jiménez, de The World of Thor. “Este acuerdo refleja nuestro compromiso permanente con la innovación y la excelencia. Estamos entusiasmados con las oportunidades que nos brindará esta alianza con Juniper Systems para seguir creciendo y ofreciendo soluciones de alta calidad al mercado.

La asociación ya está en marcha, con la colaboración en nuevos paquetes de productos, apoyo regional e iniciativas conjuntas de divulgación previstas a lo largo de 2025. Los clientes se beneficiarán de un servicio coordinado, orientación experta y acceso a soluciones robustas agrupadas adaptadas a sus necesidades operativas.

