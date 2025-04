Atlas Renewable Energy obtém financiamento de US$ 510 milhões para projeto de armazenamento solar

Atlas Renewable Energy

A empresa obteve o maior financiamento da sua história com os principais bancos nacionais e internacionais para construir o Projeto Estepa.

Este marco reforça mais uma vez a liderança da Atlas. “Este é o maior financiamento da nossa história e se destina a um projeto híbrido de grande escala.” — Alfredo Solar, gerente regional da Atlas para o Chile e o Cone Sul

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 21, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy , líder internacional em soluções de energia renovável, obteve o maior financiamento da sua história para o Estepa, um projeto híbrido de energia solar fotovoltaica e sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) localizado na região de Antofagasta, no Chile. O acordo do financiamento de US$ 510 milhões foi elaborado com termos altamente competitivos, contando com o apoio de instituições financeiras de primeira linha, como BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, DNB Bank, Scotiabank Chile, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e o Bank of Nova Scotia.O Projeto Estepa terá um sistema híbrido composto por uma usina solar fotovoltaica com capacidade instalada de 215 MW e geração estimada de 600 GWh por ano. Contará também com dois sistemas de armazenamento em bateria, totalizando 418 MW, equivalente a quatro horas de geração de energia. Com isso, o projeto fornecerá energia continuamente, mesmo em períodos em que a geração solar não for possível. A geração comercial do projeto deve começar até o final de 2026.Este projeto tem apoio de dois contratos de compra de energia com a Codelco e a Colbún, duas empresas importantes do setor de mineração e energia do Chile. Esses contratos fortalecem a posição da Atlas de parceira estratégica na transição do país para uma rede elétrica mais limpa, resiliente e segura.“Este marco reforça mais uma vez a liderança da Atlas”, afirmou Alfredo Solar, gerente regional da Atlas Renewable Energy para o Chile e o Cone Sul. “Este é o maior financiamento da nossa história e se destina a um projeto híbrido de grande escala. Os acordos que firmamos com grandes empresas do país refletem nossa competitividade no desenvolvimento de projetos complexos e de grande porte. Temos orgulho de continuar nosso papel de parceiros estratégicos de algumas das empresas mais importantes que operam nos setores de mineração e energia.”Esses novos acordos foram feitos cinco meses após a Atlas assinar um contrato para fornecer 450 GWh-hora por ano ao Grupo CAP, parceiro estratégico que opera na indústria de mineração, por meio de suas subsidiárias Compañía Minera del Pacífico e Aguas CAP. Essa energia será fornecida pelo projeto Copiapó de sistema híbrido.Com isso, a Atlas Renewable Energy consolida sua posição no fornecimento de soluções de energia que combinam geração renovável e armazenamento avançado, além de soluções tecnológicas de ponta que ajudam os mercados de eletricidade do Chile e da região a se adaptarem às mudanças que estão ocorrendo como parte da transição para energia limpa.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável que desenvolveu e construiu cerca de 5 GW de ativos de energia renovável, dos quais 2,7 GW estão em operação. A Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável, projetando e implementando soluções de sistemas solares, eólicos e de armazenamento de energia desde o início de 2017. Sua equipe experiente tem profundo conhecimento sobre energia renovável e o mercado global de energia, e a empresa tem o mais longo histórico no setor de energia renovável na América Ibérica.A estratégia da empresa tem como foco ajudar empresas de grande porte a fazer a transição energética para energia 100% limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos de grande escala e sua longa trajetória de sucesso em ESG e desenvolvimento sustentável.Veja mais detalhes em https://pt.atlasrenewableenergy.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.