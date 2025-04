PRECIOUS EUROPE-Delegation nimmt an der IFE 2025 in London teil, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die Geschäftsdelegation von „PRECIOUS EUROPE“ besuchte im März 2025 London im

Rahmen der Ausstellung International Food & Drink Event 2025 (IFE 2025) vom 17. bis 19.

März 2025 und hatte die Möglichkeit, an mehreren B2B-Treffen mit lokalen Einkäufern und

Importeuren aus dem Lebensmittelsektor teilzunehmen. Ziel war es, Möglichkeiten für eine

künftige Handelskooperation auszuloten und wertvolle Einblicke in den Wettbewerb und die

Marktbedingungen auf dem Zielmarkt des Vereinigten Königreichs zu gewinnen.

Diese Initiative sollte zur Stärkung der Ausfuhren griechischer Erzeugnisse, wie Olivenöl von

höchster Qualität und korinthische Rosinen, zur Entwicklung der Präsenz griechischer Erzeuger

auf den EU-Märkten und zum Aufbau neuer Partnerschaften beitragen. Um die Effizienz der

B2B-Treffen zwischen dem Verband der Erzeugerorganisation von Kiato (Korinth,

Griechenland) und den potenziellen Käufern und Importeuren zu verbessern, fanden die

geplanten Treffen entweder am Stand der Aussteller oder in den speziell für B2B-Treffen

vorgesehenen Bereichen statt.

Verbunden bleiben

Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und YouTube

Besuchen Sie unsere Website: precious-europe.eu , um mehr zu erfahren.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.