PRECIOUS EUROPE: Förderung der Qualität europäischer Agrarprodukte

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- ''PRECIOUS EUROPE“ ist eine auf drei Jahre angelegte Kampagne zur Förderung

hochwertiger europäischer Rosinen und erstklassigen Olivenöls. Hauptziel der Kampagne ist

es, die Märkte des Vereinigten Königreichs, Norwegens und der Schweiz über die Qualität von

hochwertigen Olivenölen und Rosinen aus Europa zu informieren, um die europäische

Geschichte, Tradition und Erfahrung in der Olivenöl- und Rosinenproduktion und -verarbeitung

durch eine Vereinigung dreier Erzeugerorganisationen in der Region Korinth hervorzuheben.

Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Europäischen Union sind weltweit für ihre hohen

Standards, Qualitätskontrollen und die Einhaltung strenger Vorschriften bekannt. Diese

hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind das Ergebnis jahrhundertelanger Tradition,

Innovation und Hingabe.

Die EU hat ein solides System geografischer Angaben eingeführt, das Produkte mit

spezifischen geografischen Ursprüngen und traditionellen Produktionsmethoden schützt und

fördert. Die geografischen Angaben stellen sicher, dass die Produkte in bestimmten Regionen

mit traditionellem Fachwissen hergestellt werden, was ihnen eine einzigartige Qualität und

besondere Eigenschaften verleiht. Zusätzlich zu den geografischen Angaben gibt es geschützte

Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und geschützte geografische Angaben (g.g.A.), die

bescheinigen, dass bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse in einer bestimmten Region

erzeugt, verarbeitet und zubereitet werden, was ihnen besondere Eigenschaften verleiht. Die

Bezeichnungen g.U. und g.g.A. verdeutlichen die Verbindung zwischen dem Erzeugnis und

seinem geografischen Ursprung. Somit gewährleisten sie die Authentizität und die Beibehaltung

traditioneller Produktionsmethoden.

Für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der EU gelten ausserdem hohe Qualitäts- und

Sicherheitsstandards. Landwirte und Erzeuger müssen strenge Vorschriften und Richtlinien in

Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Tierschutz, Umweltschutz und die Einführung nachhaltiger

landwirtschaftlicher Verfahren befolgen. Diese Massnahmen gewährleisten, dass die

landwirtschaftlichen Erzeugnisse der EU hohen Qualitätsstandards entsprechen und für den

Verzehr sicher sind. Die EU hat zudem strenge Vorschriften für den ökologischen Landbau

erlassen. Die Bio-Zertifizierung gewährleistet, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse ohne den

Einsatz von synthetischen Pestiziden, Herbiziden oder gentechnisch veränderten Organismen

(GVO) erzeugt werden. In der ökologischen Landwirtschaft stehen Umweltschutz,

Nachhaltigkeit und Tierschutz im Vordergrund.

Die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der EU werden mit traditionellen oder

handwerklichen Methoden erzeugt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Diese Produktionsmethoden beinhalten oftmals manuelle Arbeit, Liebe zum Detail und Respekt

für traditionelle Rezepte und Techniken. Diese Betonung der Tradition trägt zu den einzigartigen

Aromen und Eigenschaften der EU-Agrarerzeugnisse bei.

Die EU verfügt über eine reiche und vielfältige Agrarlandschaft, die den Anbau einer breiten

Palette von Produkten ermöglicht. Dazu gehören Obst, Gemüse, Getreide, Molkereiprodukte,

Fleisch, Wein, Spirituosen und vieles mehr. Die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen,

die abwechslungsreichen Landschaften und die multikulturellen Traditionen in den EU-

Mitgliedsländern führen zu einem reichhaltigen Angebot an landwirtschaftlichen Erzeugnissen,

von denen jedes seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, Aromen und

Geschmacksrichtungen aufweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese einzigartigen Aspekte der EU-

Agrarerzeugnisse dazu beitragen, ihren Ruf für Qualität, Authentizität und Vielfalt zu stärken.

Die Verbraucher können sicher sein, dass die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der EU strengen

Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

