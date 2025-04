'PRECIOUS EUROPE' auf dem International Food & Drink Event 2025 in London

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Am 17., 18. und 19. März 2025 nahm PRECIOUS EUROPE am International Food & Drink

Event 2025 (IFE 2025) teil, das im ExCeL London, Vereinigtes Königreich, stattfand. Diese

prestigeträchtige, jährlich stattfindende Messe für Feinkost und Getränke ist die führende

Veranstaltung im Vereinigten Königreich für handwerklich hergestellte Lebensmittel und

Getränke und zieht über 1.250 innovative globale Lebensmittel- und Getränkelieferanten

und mehr als 25.000 Besucher aus der ganzen Welt an.

Eine erstklassige Plattform, um Feinkost und exquisite Getränke zu entdecken

Die IFE ist seit 40 Jahren ein wichtiges Branchenereignis, das Fachleute aus den Bereichen

Einzelhandel, Gastgewerbe, Foodservice (HoReCa), Herstellung, Import/Export und

Grosshandel vereint. Auf der Messe wird eine breite Palette von Lebensmitteln und

Getränken vorgestellt, darunter:

Frisch- und Tiefkühlprodukte - Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte - Molkereiprodukte - Back- und

Süsswaren - Snacks - alkoholische und alkoholfreie Getränke - und vieles mehr!

Die Veranstaltung bietet zudem Kochveranstaltungen und Verkostungen live sowie

Seminare und Workshops, in denen wichtige Trends und Innovationen der Branche vorgestellt

werden.

Präsentation griechischer Qualität auf der IFE 2025

Während der Messe hatten die Besucher die exklusive Gelegenheit, am Stand von

PRECIOUS EUROPE hochwertige griechische Olivenöle und korinthische Rosinen zu

probieren. Die Besucher informierten sich über die strengen Produktions- und

Qualitätssicherungsprozesse des Verbands der Erzeugerorganisationen von Kiato, die

gewährleisten, dass die Produkte den EU-Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

entsprechen.

Darüber hinaus wurden die über drei Jahre laufende Kampagne “Enjoy, It’s from Europe” und

ihre Ziele vorgestellt, die die aussergewöhnliche Qualität, die Tradition und das

Fachwissen hinter der europäischen Olivenöl- und Rosinenproduktion hervorhebt.

