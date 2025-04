PRECIOUS EUROPE: Die Qualität des europäischen Olivenöls und der Rosinen zelebrieren

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- „PRECIOUS EUROPE“ ist eine über drei Jahre laufende Kampagne, die sich auf die Förderung

hochwertiger europäischer Rosinen und erstklassigen Olivenöls konzentriert. Hauptziel der

Kampagne ist es, die Märkte des Vereinigten Königreichs, Norwegens und der Schweiz über

die Qualität von hochwertigen Olivenölen und Rosinen aus Europa zu informieren, um die

europäische Geschichte, Tradition und Erfahrung in der Olivenöl- und Rosinenproduktion und -

verarbeitung durch die Vereinigung dreier Erzeugerorganisationen in der Region Korinth

hervorzuheben.

Olivenöl ist ein Öl, das aus den Früchten des Olivenbaums gewonnen wird. Es ist eines der

ältesten und am weitesten verbreiteten Speiseöle der Welt, insbesondere in der mediterranen

Küche. Olivenöl wird durch Pressen ganzer Oliven gewonnen und ist in verschiedenen

Güteklassen erhältlich, darunter natives Olivenöl extra, natives Olivenöl, reines Olivenöl und

leichtes Olivenöl. Natives Olivenöl extra gilt als das hochwertigste und wird in einem

sorgfältigen Verfahren gewonnen, das ausschliesslich mechanische Methoden ohne den

Einsatz starker petrochemischer Lösungsmittel oder übermässiger Hitze beinhaltet. Es hat

einen vollen, fruchtigen Geschmack und eine leuchtend grüne Farbe. Olivenöl ist eine wirksame

Quelle für antioxidative Biophenole, die das Immunsystem stärken und gegen freie Radikale

ausgleichen.

In Bezug auf die kulinarische Verwendung ist Olivenöl eine Hauptzutat in der mediterranen

Küche und wird wegen seiner Fähigkeit, den Geschmack verschiedener Gerichte zu

verbessern, geschätzt. Aufgrund seines kräftigen Geschmacks eignet es sich hervorragend für

Salatdressings, Marinaden und zum Beträufeln von gegrilltem Gemüse oder Brot. Es kann auch

zum Sautieren, Braten und Backen verwendet werden und verleiht den Speisen eine

wunderbare Fülle. Seit Tausenden von Jahren konsumieren die Menschen im Mittelmeerraum

Olivenöl als Hauptquelle für Nahrungsfette.

Neben der kulinarischen Verwendung werden Olivenöl und Olivenblattextrakte seit

Jahrhunderten wegen ihrer feuchtigkeitsspendenden und nährenden Eigenschaften für die

Haut- und Haarpflege verwendet. Es wird häufig für die Herstellung von Schönheitsprodukten

wie Feuchtigkeitscremes, Seifen und Shampoos verwendet.

Bei der Wahl des Olivenöls ist es wichtig, auf Qualität und Echtheit zu achten. Die Verbraucher

sollten auf seriöse Etiketten achten, auf denen die Herkunft und die Extraktionsmethode des Öls

angegeben sind. Olivenöl hat einen Weg der progressiven Differenzierung eingeschlagen, der

sowohl auf Qualität (Verbesserung bestimmter sensorischer Eigenschaften) als auch auf

wichtigen Attributen der Glaubwürdigkeit wie der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.), der

geschützten geografischen Angabe (g.g.A.), der lokalen Erzeugung und der Bio-Zertifizierung

beruht. Olivenöl sollte an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden, um seine Frische und

seinen Geschmack zu bewahren.

Insgesamt ist Olivenöl eine geschätzte Zutat, die einer Vielzahl von Gerichten einen Hauch von

Luxus und Gesundheit verleiht und gleichzeitig potenzielle gesundheitliche Vorteile bietet. Dank

seiner Vielseitigkeit und seines unverwechselbaren Geschmacks hat es sich als eine beliebte

Wahl in den Küchen der ganzen Welt etabliert.

