MARCOPOLO700基金會宣佈與山西省建立戰略文化夥伴關係

David Piesse,MARCOPOLO700基金會受託人訪問山西省 喬家大院 - 國家重點文物保護單位,始建於1755年,晉商文化主要傳承地之一 王家大院 - 國家重點文物保護單位,建於明清兩朝,總面積達到25萬平方公里,被譽為民間故宮

LONDON, UNITED KINGDOM, April 22, 2025 / EINPresswire.com / -- 即時發佈【倫敦,2025年4月22日】 – MARCOPOLO700基金會很榮幸宣佈一項突破性計劃,將人工智能 (AI) 技術與藝術表達創作相結合。是次數位藝術比賽與「晉港通」聯合舉辦。「晉港通」是由海晉會牽頭打造的晉港兩地全方位交流平臺,致力於推動山西經濟貿易、文化交流、新質生產力等領域合作發展,助力山西融入共建“一帶一路”大格局和晉品晉企國際化。山西是中華文明發祥地之一,被譽為「華夏文明搖籃」,早在西元前 770 年已經有東西方文化交流,因此基金會希望透過這比賽能讓參賽者更深入地瞭解山西的文化魅力。山西位於中國的一個高原省份,是人類和華夏文明發祥的最早起源地和中心區域之一,其境內文化遺產眾多,其中,平遙古城、雲岡石窟、五臺山三處集群性建築是世界文化遺產。每個地市都有著豐富的歷史和文化,例如晉中市。晉中市是國家級文化生態保護區,留有百餘處石器時代文化遺址。馳騁歐亞的晉商即來自于晉中。晉商是中國最早的商人,其歷史可遠溯到春秋戰國時期孕育了彌足珍貴的晉商精神,首創了票號,也就是今天中國的銀行的前身,創造了“縱橫歐亞九千裏、稱雄商界五百年”的奇跡,以“貨通天下、匯通天下、富甲天下、誠信天下、家國天下”著稱。此比賽旨在透過生成AI創作,激發參賽者創意產出。為應對人工智能發展浪潮下帶來的挑戰,根據基金會的原則,鼓勵全球參賽者使用Open-AI和Deepseek等技術生成數字藝術,以促進文化和多樣性。‌在元朝時期,馬可波羅曾沿絲綢之路抵達山西,來到山西的省会太原,將山西的麵食文化帶回義大利,使得山西麵食開始遠播世界各地。如今,MARCOPOLO700基金會區塊鏈網絡代幣化系統將運用「數碼分身」技術把山西文物,例如皇帝絲綢長袍、繪畫或中國書法,以及在馬可波羅14世紀文藝復興時期存在的西方藝術或文物,轉化為不同的藝術表現形式。基金會還將推動共同的信念「麵條故事」,即馬可波羅在返回歐洲意大利時,首次引進的意大利麵條製作是源自於山西麵條,將山西的麵食文化帶到歐洲。‌基金會受託人David Piesse表示:“與「晉港通」合作,利用山西文化歷史,MARCOPOLO700基金會將展示多樣性文化交流的重要性,以促進東西方之間的公平貿易。”「晉港通」發起人、海晉會會長兼基金會文化交流委員會聯合主席朱喆煜表示:「我們非常高興能參與這項重要的東西方文化交流,並期待它能为給參加AI數位藝術比賽的年輕學生帶來好處。”MARCOPOLO700基金會邀請來自全球各地的高中生加入這次比賽,致力通過創新計劃激發起年輕人的創意思維,令新一代在全球化與AI化浪潮中展示他們的才華。比賽將於2025年夏季啟動,有興趣參加比賽的學生和教師可以在5月第一周在MARCOPOLO700基金會網站上預先註冊。媒體查詢:contact@marcopolo700.org關於基金會:

