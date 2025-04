Eine Delegation von PRECIOUS EUROPE besucht die Rørosmartnan 2025 zur Stärkung der griechischen Lebensmittelexporte

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die Handelsdelegation von PRECIOUS EUROPE besuchte vom 18. bis 22. Februar 2025

Norwegen und die Rørosmartnan 2025 in der historischen Bergbaustadt Røros. Die

Rørosmartnan ist eine international anerkannte Messe und ein traditioneller Wintermarkt, der

jährlich im Februar stattfindet und über 75.000 Besucher und mehr als 250 Aussteller aus

Norwegen und dem Ausland anzieht. Die 1854 ins Leben gerufene Veranstaltung ist dafür

bekannt, regionale Lebensmittelspezialitäten, Kunsthandwerk und kulturelles Erbe vorzustellen,

was sie zu einer der bedeutendsten Messen Norwegens macht.

Røros zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist bekannt für ihre florierende

Lebensmittelindustrie, zu der auch preisgekrönte lokale Produzenten von Milch-, Fleisch- und

Bioprodukten gehören. In der Region sind einige der angesehensten norwegischen

Lebensmittelerzeuger, hochwertige Nahrungsmittelproduzenten, Spitzenrestaurants und eine

starke Tradition der nachhaltigen und ökologischen Lebensmittelproduktion zu finden.

Im Rahmen ihres Besuchs nahm die Handelsdelegation von PRECIOUS EUROPE an B2B-

Treffen mit norwegischen Einkäufern, Importeuren und Händlern aus dem Lebensmittelsektor

teil, um künftige Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Diese Treffen boten wertvolle Einblicke

in Markttrends, Verbraucherpräferenzen und Wettbewerbsbedingungen in der norwegischen

Lebensmittelindustrie.

Ziel dieser Initiative war es, die Ausweitung der griechischen Exporte, insbesondere von

hochwertigen Olivenölen und korinthischen Rosinen, zu unterstützen und die Präsenz der

griechischen Erzeuger auf den EU-Märkten zu stärken. Durch den Austausch mit wichtigen

Akteuren auf der Rørosmartnan 2025 konnte die Delegation neue Geschäftsbeziehungen

knüpfen und ein besseres Verständnis für die Nachfrage des norwegischen Marktes nach

hochwertigen internationalen Lebensmitteln gewinnen.

