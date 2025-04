TIDC & DTC ปั้นไทยผู้นำ Blockchain AI ดิจิทัลโลก

ความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล: Web3, บล็อกเชน, AI เพื่อผู้ใช้

BANGKOK, THAILAND, April 21, 2025 / EINPresswire.com / -- ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจและการเงินดิจิทัลนานาชาติแห่งประเทศไทย (TIDC) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และบริษัท ดีทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTC Group) พันธมิตรผู้นำด้านการเติบโตในโลก Web3 ที่มีบทบาทในการพลิกวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จในระดับโลก ได้ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผลักดันประเทศให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้าน Web3, บล็อกเชน และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)TIDC และ DTC Group จะร่วมกันผลักดันแนวคิดใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ โดยสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายในโลกของ Web3 ได้อย่างมั่นใจ และบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมุ่งสร้างแพลตฟอร์มและระบบนิเวศนวัตกรรม Blockchain ผสาน AI เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้ใช้งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้เป็นการวางกรอบความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมการพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางหนึ่งในหัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการจัดตั้ง แพลตฟอร์มนวัตกรรม Blockchain ผสาน AI ระดับแนวหน้า ภายในประเทศไทย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และนำแอปพลิเคชันนวัตกรรมไปใช้จริงในหลากหลายภาคส่วน อาทิ การเงิน การแพทย์ การศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมายแพลตฟอร์มดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันที่ไม่เพียงแต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของผู้ใช้งานจริงได้อย่างตรงจุด เพื่อยกระดับศักยภาพของทั้งบุคคลและภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายยังมีแผนที่จะร่วมกันนำพันธมิตรของตนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ และเปิดพื้นที่ให้กับผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และร่วมผลักดันให้เกิดผลงานระดับสูงสุดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและเวิร์กช็อปร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในด้าน Web3, บล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI)การดึงดูดพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัล และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งานการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย และบริษัทเอกชน เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยี Web3, บล็อกเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้การเสริมสร้างระบบนิเวศของพันธมิตรโดยการนำผู้เล่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเข้าร่วม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมุมมองของผู้นำเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อความสำเร็จร่วมกันคุณเรย์มอนด์ ชู กรรมการผู้บริหารของ TIDC กล่าวย้ำว่า: “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลชั้นนำ โดยการร่วมมือกับ DTC Group เราสามารถสร้างระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวา ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรม ดึงดูดการลงทุน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคคลและธุรกิจในการเติบโตในยุคดิจิทัล เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับศักยภาพของแพลตฟอร์มนวัตกรรม Blockchain x AI ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโซลูชันที่มุ่งเน้นผู้ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก”คุณบารามี ไร ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ DTC Group กล่าวเพิ่มเติมว่า: “DTC Group มุ่งมั่นที่จะพลิกแนวคิดที่กล้าหาญให้กลายเป็นความสำเร็จในโลกจริง ความร่วมมือกับ TIDC จะทำให้เราสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในด้าน Web3, บล็อกเชน และ AI เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของประเทศไทย และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปิดกว้างและเท่าเทียมมากขึ้น เราเชื่อว่าการมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้งาน เราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพเต็มที่ของเทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมร่วมกันได้ เราจะสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้นำระดับโลกและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต”เกี่ยวกับ TIDCศูนย์ธุรกิจดิจิทัลและการเงินนานาชาติแห่งประเทศไทย (TIDC) เป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานระดับชาติ TIDC เร่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และพันธมิตรระดับโลก TIDC มุ่งเน้นการทดลองและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม—รวมถึงฟินเทค บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเงินดิจิทัล—เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาระบบนิเวศ การสนับสนุนด้านกฎระเบียบ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน TIDC ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับสตาร์ทอัพ SMEs และองค์กรธุรกิจในการขยายขีดความสามารถในการนำเสนอโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่: www.tidc.co.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่:TIDC Co., Ltdmedia@tidc.co.thเกี่ยวกับ DTC GroupDTC Group เป็นองค์กรระดับโลกในด้าน Web3 และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการเติบโต โดยนำบล็อกเชนและนวัตกรรมดิจิทัลมาสู่ตลาดที่กำลังเติบโต เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ Web3 โปรโตคอล และระบบนิเวศต่าง ๆ โดยให้การสนับสนุนแบบครบวงจรตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัวและการเติบโตหลังจากการระดมทุน (TGE)ด้วยการมีสถานะในกว่า 30 ประเทศ DTC Group ช่วยให้การเข้าถึงทุน พันธมิตร และชุมชนผู้ใช้ข้ามพรมแดนเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยมีประวัติในการสนับสนุนโครงการมากกว่า 300 โครงการ เราดำเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การระดมทุน การให้คำปรึกษา การจัดงาน และความร่วมมือทางกลยุทธ์ ตั้งแต่การสร้างวิสัยทัศน์จนถึงการขยายไปทั่วโลก DTC Group เปลี่ยนแนวคิดที่กล้าหาญให้กลายเป็นความสำเร็จในโลกแห่งความจริงหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่: www.dtcgroup.io

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.