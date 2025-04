22 Aprile 2025, Giornata d'Azione per la Terra, Roma - Ara Pacis

Kathleen Rogers, President EARTHDAY.ORG Italian Minister Gilberto Pichetto Fratin. Mayor of Rome Roberto Gualtieri, Gabriele Pao Pei Andreoli from Vatican Massimiliano G. Falcone, Fabio Pressi, Guido Bortoni Pierluigi Sassi, Francesco La Camera Earthday.org

I crocevia geopolitici globali incontrano l'azione climatica a Roma: un evento mediatico imperdibile

ROMA, ITALY, April 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mentre il mondo attraversa un anno cruciale per il rinnovo degli impegni climatici globali e l'Italia occupa una posizione geopolitica strategica, fungendo da ponte tra UE, USA, BRICS e Sud Globale, Roma diventerà l'epicentro delle discussioni urgenti nella Giornata d'Azione per la Terra, il 22 aprile 2025.

Non si tratta di un semplice evento climatico. In un momento in cui il panorama globale sta cambiando, Roma ospiterà un prestigioso incontro stampa presso l'iconico Ara Pacis, dalle 15:30 alle 16:30. Kathleen Rogers, presidente di EARTHDAY.ORG, motore del movimento globale per la Giornata della Terra, guiderà figure italiane e internazionali per trasmettere un potente messaggio di unità a favore dell'energia rinnovabile – una soluzione che supera le divisioni politiche e offre benefici tangibili per l'economia, i posti di lavoro, l'indipendenza energetica e il benessere delle persone e del pianeta.

Perché è importante:

• Significato geopolitico: La posizione unica dell'Italia nei negoziati climatici globali e le sue relazioni con le maggiori potenze mondiali rendono questo evento un barometro cruciale dell'ambizione e della cooperazione climatica internazionale. Aspettati approfondimenti su come l'Italia intenda sfruttare la sua influenza.

• Relatori di alto profilo: Accesso esclusivo a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro italiano per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, che delineerà la visione ambiziosa dell'Italia per l'energia rinnovabile. Ascolta la prospettiva morale profonda di Gabriele Pao Pei Andreoli, Rappresentante della Pontificia Accademia di Teologia (Stato della Città del Vaticano), ispirata dalle parole di Sua Santità Papa Francesco.

• Potenza industriale ed economica e società civile: L'evento riunirà Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA (Agenzia Internazionale per l'Energia Rinnovabile), insieme a leader di associazioni che rappresentano oltre 100 aziende leader nei settori dell'energia e dell'automotive, così come economisti di rilievo, tra cui Fabio Pressi e Guido Bortoni, tutti pubblicamente sostenitori del potere trasformativo dell'energia rinnovabile, insieme a Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia.

• Convergenza di traguardi: Quest'anno segna il 55° anniversario della Giornata della Terra, il 10° anniversario dell'Accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016, e il 10° anniversario dell'enciclica Laudato Sì, amplificando l'urgenza e il contesto storico di questa riunione.

• Approfondimenti esclusivi: Sii tra i primi a riferire sulle potenziali nuove iniziative, collaborazioni e orientamenti politici che emergono da questa potente coalizione di governi, leader religiosi, giganti industriali e sostenitori ambientali.

Informazioni su EARTHDAY.ORG: Fondata nel 1970 dagli organizzatori della prima Giornata della Terra, EARTHDAY.ORG è cresciuta fino a diventare il più grande movimento ambientale al mondo, mobilitando oltre un miliardo di persone ogni anno per proteggere il pianeta e le sue popolazioni. La nostra missione è diversificare, educare e attivare la comunità ambientale a livello globale. Quest'anno la Giornata della Terra celebra il suo 55° anniversario e ha designato il tema di quest'anno come La Nostra Energia, Il Nostro Pianeta.

Non è solo una conferenza stampa; è un momento cruciale per cogliere l'intersezione tra geopolitica globale e l'imperativo urgente per l'azione climatica, che si svolge dal vivo nel cuore di Roma.

Non perdere questa opportunità unica per riferire su un momento decisivo per l'azione climatica e il ruolo dell'Italia sulla scena mondiale.

Accrediti stampa: Patrizia Marin Email: patrizia@patriziamarin.com Tel: +971544427394 / +393480094414

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.