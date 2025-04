22 de abril de 2025, IAMazonia Roma: um modelo inovador para proteger e valorizar florestas tropicais

Gaetano Buglisi, CEO & Founder IAMazonia Alexander More, Harvard University, Associate Research Professor Andre Correa Do Lago, President COP 30 Virgilio Viana, Professor Fundação Amazonas Sustentável IAMazonia

Um primeiro projeto para implementar as soluções regenerativas inovadoras baseadas na natureza da iniciativa está sendo lançado na Amazônia brasileira

ROMA, ITALY, April 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- IAMazonia, uma nova iniciativa lançada por um grupo industrial italiano (Bgenera.com) e líderes empresariais proeminentes para impulsionar a conservação florestal inovadora e a ação climática, será oficialmente apresentada na terça-feira, 22 de abril, às 17h no Ara Pacis em Roma, por ocasião do 55º Dia da Terra.

A iniciativa visa promover um modelo único de práticas de gestão florestal e desenvolvimento socioeconômico sustentável nas principais regiões de floresta tropical do mundo.

O primeiro projeto para implementar as soluções regenerativas inovadoras baseadas na natureza da IAMazonia - em parceria com a Caritas Internationalis, a Universidade Harvard, o Governo do Estado do Amazonas e a Fundação Getúlio Vargas - está sendo lançado em um local simbólico: a Floresta Amazônica.

Localizado em uma vasta extensão no coração do estado brasileiro do Amazonas, o primeiro projeto da IAMazonia gerará créditos de carbono certificados para atender à crescente demanda internacional por instrumentos confiáveis de compensação de CO₂. Além disso, produzirá madeira sustentável, bem como borracha, açaí e castanhas-do-pará como fontes adicionais de receita.

Os rendimentos das atividades florestais e agrícolas - combinados com a emissão de créditos de carbono pela renúncia ao desmatamento permitido - garantirão um retorno sustentável sobre o investimento, enquanto uma parcela significativa dos lucros será direcionada para beneficiar as comunidades locais tanto no curto quanto no longo prazo.

Isso inclui - na fase inicial, e sem contabilizar o impacto mais amplo que o projeto terá na cadeia de suprimentos local - a criação de aproximadamente 500 empregos locais, a provisão de novas moradias para 150 famílias indígenas e o financiamento de escolas, aquedutos, sistemas de tratamento de água, uma usina de biomassa e uma nova instalação de serraria equipada com tecnologia de ponta.

A luta contra a mudança climática exige uma transformação global nos modelos de produção e consumo, com foco em práticas sustentáveis como a transição energética, a eficiência energética e a mobilidade e agricultura sustentáveis.

No entanto, alcançar a neutralidade de carbono não se trata apenas de reduzir as emissões; é igualmente essencial aumentar a capacidade dos ecossistemas de absorver CO₂ - especialmente através da proteção e restauração de florestas vitais.

Soluções baseadas na natureza, particularmente o manejo florestal sustentável avançado e o reflorestamento, estão emergindo como ferramentas críticas para mitigar a mudança climática. As florestas não só absorvem CO₂, mas também oferecem uma riqueza de benefícios adicionais: preservação da biodiversidade, regulação do ciclo da água, proteção do solo contra erosão e melhoria da qualidade do ar.

A Floresta Amazônica desempenha um papel crucial nesse esforço. Conhecida como o "Pulmão Verde" do planeta, ela é essencial para manter o equilíbrio climático global. Sua preservação, cada vez mais ameaçada pelo desmatamento ilegal, é, portanto, vital para combater o aquecimento global.

Programa do Evento

17:30 – Boas-vindas e Discursos de Abertura

GAETANO BUGLISI, CEO e Fundador, IAMazonia

PROF. GIOVANNI TRIA, Presidente, IAMazonia

17:45 – Soluções Baseadas na Natureza e Mudança Climática

H.E. EVE BAZAIBA, Ministra do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, República Democrática do Congo

JOSEPH LOGUNZA MALASSI, Assessor Governamental para Mudança Climática, Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, República Democrática do Congo

PROF. ALEXANDER MORE, Líder de Grupo, Professor Associado de Pesquisa & Professor Associado de Saúde Ambiental, Universidade Harvard

ANDRÉ CORREA DO LAGO, Presidente, COP30

MARCO CONTARDI, Gerente de Desenvolvimento de Projetos, Fundação Getulio Vargas Europa

H.E. VICTOR GENINA CERVANTES, Diretor de Desenvolvimento Humano Integral, Caritas Internationalis

DONATELLA PARISI, Coordenadora de Comunicação, Movimento Laudato Si'

JAVIER FIZ PEREZ, Professor, Universidade Europeia de Roma

18:30 – Intervalo para Café

18:45 – Apresentação do Modelo IAMazonia e do Projeto Mejuruá

GUIDO LOMBARDO, Parceiro Estratégico Sênior, IAMazonia

RICARDO GUSTAV NEUDING, Parceiro Técnico Sênior, IAMazonia

PIER PAOLO MASENZA, Parceiro, PwC

RUBENS ANTONIO BARBOSA, Ex-Embaixador Brasileiro nos EUA, Presidente Emérito, CEBEU – Conselho Empresarial Brasil–EUA

VIRGILIO VIANA, Professor, Fundação Amazonas Sustentável

WILSON MIRANDA LIMA, Governador, Estado do Amazonas (Brasil)

FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO, Secretário-Chefe, Casa Civil do Governo do Amazonas

O evento será moderado por AMY KAZMIN, Correspondente em Roma, Financial Times

Confirmação de Presença: PATRIZIA MARIN, +971 54 442 7394 / +39 348 009 4414, patrizia@patriziamarin.com

Para consultas de imprensa: ANDREA GIANNOTTI (Sr.), +44 7825 892 640 / +39 347 35 55 096, giannotti@reenewpr.uk

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.