"PRECIOUS EUROPE"-Kampagne: Werbung für hochwertige Rosinen, Olivenöle und nachhaltige Landwirtschaft

GENEVA, SWITZERLAND, April 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- PRECIOUS EUROPE ist eine über drei Jahre laufende Werbekampagne mit dem Ziel, die ausser-gewöhnliche Qualität hochwertiger Rosinen und Olivenöle aus Europa zu präsentieren. Die Kam-pagne ist auf das Vereinigte Königreich, Norwegen und die Schweiz ausgerichtet und befindet sich nun im dritten und letzten Jahr ihrer erfolgreichen Durchführung.

Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Die PRECIOUS EUROPE-Kampagne unterstreicht die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der land-wirtschaftlichen Produktion. Der Klimawandel stellt eine der grössten Herausforderungen für die europäischen Landwirte dar, da steigende Temperaturen und unvorhersehbare Wettermuster die Ernteerträge und die Produktqualität beeinträchtigen. Die europäischen Landwirte und Le-bensmittelhersteller stellen sich jedoch aktiv diesen Herausforderungen, indem sie nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken anwenden und so die langfristige Lebensfähigkeit einer hoch-wertigen Lebensmittelproduktion sicherstellen.

Lebensmittelsicherheit und Tierschutz: Eine Top-Priorität

Die europäische Landwirtschaft ist bekannt für ihr konsequentes Engagement zur Lebensmittel-sicherheit und zum Tierschutz. Die Europäische Union setzt einige der weltweit strengsten Vor-schriften in diesen Bereichen durch und sorgt dafür, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse aus-sergewöhnliche Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten. Diese hohen Standards tragen zum Vertrauen der Verbraucher bei und stärken den Ruf Europas als führendes Land in der Erzeu-gung hochwertiger Lebensmittel.

Investitionen in Forschung und Innovation

Um in puncto Qualität und Nachhaltigkeit an der Spitze zu bleiben, investiert der europäische Agrarsektor in grossem Umfang in Forschung und Entwicklung. Fortschrittliche Anbautechni-ken, innovative Verarbeitungsmethoden und umweltfreundliche Technologien tragen dazu bei, die höchsten Standards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das traditionelle Fachwissen zu bewah-ren.

Durch PRECIOUS EUROPE können Verbraucher und Fachleute in Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich die hervorragende Qualität, Authentizität und Nachhaltigkeit euro-päischer Rosinen und Olivenöle entdecken.

Verbunden bleiben

Finden Sie uns auf Facebook, Instagram und YouTube

Besuchen Sie unsere Website: precious-europe.eu, um mehr zu erfahren.

