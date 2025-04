"PRECIOUS EUROPE"-Kampagne: Die Qualität europäischer Rosinen und Olivenöle zelebrieren

GENEVA, SWITZERLAND, April 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- PRECIOUS EUROPE ist eine über drei Jahre laufende Kampagne zur Förderung hochwertiger eu-ropäischer Rosinen und Olivenöle. In ihrem dritten und letzten Jahr ist die Kampagne darauf aus-gerichtet, Verbraucher und Fachleute im Vereinigten Königreich, in Norwegen und in der Schweiz über die aussergewöhnliche Qualität, die Authentizität und den Nährwert dieser Erzeugnisse zu informieren. Sie hebt zudem die reiche europäische Geschichte, die überlieferten Traditionen und das hervorragende Fachwissen in der landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitung her-vor, wie sie von einer Vereinigung dreier Erzeugerorganisationen aus Korinth, Griechenland, ge-pflegt werden.

Europäische Landwirtschaft: Ein Erbe von Qualität und Tradition

Die hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse Europas sind das Ergebnis jahrhundertelanger Tradition, Innovation und Hingabe. Im Laufe der Zeit haben europäische Landwirte und Erzeuger ihr Fachwissen verfeinert und einige der weltweit bekanntesten und aussergewöhnlichsten Pro-dukte erzeugt, von erstklassigem Olivenöl bis hin zu korinthischen Rosinen. Die europäische Landwirtschaft steht für Exzellenz, Authentizität und Nachhaltigkeit. Ein Schlüsselfaktor für die-sen Erfolg sind die abwechslungsreichen, fruchtbaren Landschaften Europas. Die unterschiedli-chen Klimazonen und Geländeformen des Kontinents - von üppigen Weinbergen bis hin zu son-nenverwöhnten Olivenhainen - ermöglichen den Anbau von Pflanzen mit unverwechselbaren Aromen und hohem Nährwert. Darüber hinaus bilden jahrhundertealte handwerkliche Traditio-nen das Herzstück der europäischen Landwirtschaft. Viele der berühmtesten Lebensmittel Euro-pas werden immer noch mit altbewährten Techniken hergestellt, die von Generation zu Genera-tion weitergegeben werden. Diese traditionellen Methoden zeugen von der Hingabe und dem Fachwissen der europäischen Landwirte und Lebensmittelhersteller. Gleichzeitig spielen Inno-vation und Forschung eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der europäischen landwirt-schaftlichen Spitzenleistungen. Der europäische Agrarsektor investiert weiterhin in Spitzenfor-schung und nachhaltige Anbaumethoden, um zu gewährleisten, dass landwirtschaftliche Erzeug-nisse die höchsten Qualitätsstandards und gleichzeitig moderne Nachhaltigkeitsziele erfüllen.

Durch PRECIOUS EUROPE wird dieses Erbe von Spitzenqualität, Tradition und Innovation mit Verbrauchern und Fachleuten auf den wichtigsten europäischen Märkten geteilt.

