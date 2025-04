"PRECIOUS EUROPE"-Kampagne: Präsentation von hochwertigen griechischen Rosinen und Olivenölen im Vereinigten Königreich, in Norwegen und in der Schweiz

GENEVA, SWITZERLAND, April 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- PRECIOUS EUROPE ist eine über drei Jahre laufende Werbekampagne mit dem Ziel, die ausser-gewöhnliche Qualität europäischer Rosinen und hochwertigen Olivenöls aufzuzeigen. Die Kam-pagne ist auf das Vereinigte Königreich, Norwegen und die Schweiz ausgerichtet und befindet sich derzeit in ihrem dritten und letzten Jahr der erfolgreichen Durchführung. Hauptziel der Kam-pagne ist es, Verbraucher und Fachleute über die hervorragende Qualität, die Authentizität und den Nährwert europäischer Agrarerzeugnisse zu informieren. Darüber hinaus sollen die reiche Geschichte, die Traditionen und das Fachwissen bei der Erzeugung und Verarbeitung von griechi-schen Rosinen und Olivenöl präsentiert werden. Die im Rahmen von PRECIOUS EUROPE geför-derten Erzeugnisse werden von einer Vereinigung dreier Erzeugerorganisationen mit Sitz in Ko-rinth auf dem Peloponnes in Griechenland angebaut und verarbeitet.

Korinthische Rosinen: Eine griechische Tradition

Griechische Rosinen, insbesondere solche aus Korinth, gehören zu den am meisten geschätzten landwirtschaftlichen Erzeugnissen Griechenlands und sind für ihren unverwechselbaren Ge-schmack, ihre Textur und ihre natürliche Süsse bekannt. Diese kernlosen, getrockneten Trauben werden im idealen Mittelmeerklima von Korinth angebaut. Dort trocknen sie auf natürliche Weise an der Rebe, bevor sie auf Strohmatten oder in speziellen Trocknungsanlagen weiter in der Sonne getrocknet werden. Dieses traditionelle Verfahren sorgt für ihr einzigartiges Geschmacksprofil und macht sie zu einer wichtigen Zutat in der mediterranen Küche.

Griechisches Olivenöl: Ein Weltklasse-Erzeugnis

Griechisches Olivenöl ist weltweit für seine aussergewöhnliche Qualität bekannt und wird bei renommierten internationalen Wettbewerben regelmässig mit Spitzenpreisen ausgezeichnet. Das ideale Klima und die fruchtbaren Böden Griechenlands bieten optimale Bedingungen für den Anbau hochwertiger Olivensorten, die je nach Reifegrad der Früchte eine goldgelbe bis tiefgrüne Farbe aufweisen. Die an PRECIOUS EUROPE teilnehmenden Erzeugerorganisationen bieten eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Olivenölen, die auf die unterschiedlichen Verbraucherwün-sche zugeschnitten sind. Die Öle sind in Glas-, Dosen-, Karton- oder Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von 250 ml bis 5000 ml erhältlich und eignen sich hervorragend zum Kochen, Backen, für Marinaden, Salate und sogar als Dip für Brot.

Mit dieser Kampagne stärkt PRECIOUS EUROPE auch weiterhin die Präsenz griechischer Agrarer-zeugnisse auf den europäischen Märkten und unterstreicht ihr Erbe, ihre Authentizität und ihre hervorragende Qualität.

