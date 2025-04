Serbia attaches great importance to cooperation with Latin American, Caribbean countries

Вучић је том приликом рекао да су наши репрезентативци, који су освојили четврто место на овом шампионату, доказали да Србија има тим који се лавовски бори на терену. Премијер је председнику Кошаркашког савеза Србије (КСС) Драгану Ђиласу обећао да ће Влада Србије покушати да издвоји средства за то да Београд буде домаћин једног од квалификационих турнира за предстојеће Олимпијске игре. Можемо да будемо поносни на то како су наши кошаркаши представљали земљу. Убеђен сам да ће нам донети много медаља у будућности, за коју верујем да је светла јер је ово земља кошарке, поручио је премијер. Селектор кошаркашке репрезентације Србије Александар Ђорђевић истакао је да му је част због тога што је другу годину селектор, и најавио да ће се репрезентација за две године вратити са златном медаљом са Европског првенства. Хвала вам на подршци, похвалама и критикама. На нама је да оправдамо очекивања, овог лета нисмо успели, али будите сигурни да ћемо се за две године вратити са златним одличјем, рекао је Ђорђевић. Капитен Милош Теодосић поклонио је премијеру Вучићу лопту са потписима репрезентативаца. Изостала је медаља, али нам је драго што цените оно што радимо за Србију, што нам даје енергију и додатни мотив да наставимо даље, истакао је Теодосић. Ђилас је изразио захвалност Влади Србије на подршци, посебно због жеље да Београд буде домаћин квалификационог турнира за Олимпијске игре. Тешко је наћи средства, али је председник Владе обећао да ће настојати да обезбеди новац како би се кандидовали за домаћина квалификационог турнира. Учинићемо све да момцима омогућимо да се за Олимпијске игре у Рију боре у својој земљи, закључио је он. Пријему су присуствовали и министар омладине и спорта у Влади Републике Србије Вања Удовичић, комплетна кошаркашка репрезентација Србије, као и млади кошаркаши београдских клубова. У мечу за бронзану медаљу на овогодишњем Европском првенству кошаркашка репрезентација Србије јуче је у Лилу изгубила од домаће селекције Француске резултатом 81:68.

