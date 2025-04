Atlas Renewable Energy e Chlorum Solutions firmam contrato para fornecimento de energia renovável

Atlas Renewable Energy

Parceria reforça a tendência da indústria química em buscar mais sustentabilidade e eficiência para sua cadeia produtiva.

Essa parceria ressalta o pioneirismo da Atlas Renewable Energy no desenvolvimento de soluções energéticas sob medida para diferentes segmentos industriais.” — Fábio Bortoluzo, diretor geral da Atlas Renewable Energy no Brasil

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, April 17, 2025 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy , empresa especializada em soluções de energia renovável para a indústria e líder brasileira em geração centralizada fotovoltaica de acordo com o ranking da ePowerBay , assinou um contrato de fornecimento de energia com a Chlorum Solutions, pioneira em soluções sustentáveis e inovadoras no fornecimento de cloro e seus derivados. Os acordos garantem o fornecimento de 24 MWmédios, parte importante da demanda da Chlorum.O fornecimento de energia será atendido pelo Complexo Solar Draco, localizado em Arinos, Minas Gerais (MG), com capacidade instalada de 579 MWp e geração anual de 1,152 GWh. O complexo já atende à demanda energética de companhias como a V.tal, empresa de soluções de infraestrutura em telecomunicações, e a Rede Primavera Saúde, em Sergipe. Com a chegada deste novo contrato, o Complexo cumpre seu objetivo de atrair empresas de diferentes setores da economia brasileira.“Essa parceria ressalta o pioneirismo da Atlas Renewable Energy no desenvolvimento de soluções energéticas sob medida para diferentes segmentos industriais. Trabalhar com a Chlorum Solutions foi importante para ajudar na transição energética da empresa, contribuindo para a descarbonização da cadeia produtiva da produção de cloro”, destaca Fábio Bortoluzo, diretor geral da Atlas Renewable Energy no Brasil."A Atlas Renewable Energy desenvolveu a solução que mais se adapta à realidade das nossas operações. Com essa parceria, a Chlorum garante o fornecimento de energia em quantidades importantes e a preços competitivos, além de manter a matriz energética zerada em geração de carbono, um importante quesito de nossa política ambiental", afirma Alfredo Kerzner, Presidente da Chlorum Solutions.O acordo reforça a missão da Atlas Renewable Energy de ser uma parceira estratégica para indústrias que buscam realizar a transição para uma matriz energética mais limpa e eficiente. Além de sua expertise em energia renovável, a Atlas também se destaca por sua capacidade de criar soluções flexíveis e inovadoras, colocando-as em ação para diferentes segmentos industriais.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYA Atlas Renewable Energy é uma empresa de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 8,4 GW, dos quais 2,5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW, em operação. Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ Informações à imprensaRPMA Comunicaçãoatlasrenewableenergy@rpmacomunicacao.com.brAndrea Natali - 11 99232-0553Marília Bonifácio - 11 98586-9994SOBRE A CHLORUM SOLUTIONSA Chlorum Solutions revoluciona a cadeia de suprimentos da indústria de cloro e álcalis com um modelo descentralizado de produção baseado em miniplantas. Suas plantas são estrategicamente localizadas próximas ou mesmo dentro das instalações dos clientes, rompendo com o paradigma tradicional de economia de escala da indústria química. Ao reduzir ou eliminar a necessidade de transporte, a empresa oferece uma solução mais eficiente e sustentável. Para mais informações, visite: https://chlorumsolutions.com/pt/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.