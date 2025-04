Atlas Renewable Energy y Chlorum Solutions firman un acuerdo para el suministro de energía renovable

Atlas Renewable Energy

La asociación refuerza la tendencia hacia soluciones más sostenibles y eficientes para la cadena de producción de la industria química.

Esta asociación destaca el papel pionero de Atlas Renewable Energy en el desarrollo de soluciones energéticas personalizadas para diferentes segmentos industriales.” — Fábio Bortoluzo, Country Manager de Atlas Renewable Energy para Brasil

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy , una compañía internacional en soluciones de energía renovable para socios industriales y líder en generación fotovoltaica centralizada en Brasil, según el ranking de ePowerBay , ha firmado un acuerdo para el suministro de energía con Chlorum Solutions, pionera en soluciones sostenibles e innovadoras para el suministro de cloro y derivados. El acuerdo asegura la entrega de 24 MW, cumpliendo así con una parte significativa de las necesidades energéticas de Chlorum.La energía renovable se producirá en el Complejo Solar Draco, ubicado en Arinos, Minas Gerais, Brasil, que tiene una capacidad instalada de 579 MWp y una generación anual de 1.152 GWh. El Complejo ya suministra energía a empresas como V.tal, empresa de soluciones de infraestructura de telecomunicaciones, y Rede Primavera Saúde, en Sergipe, Brasil. Con este nuevo acuerdo, el Complejo cumple su objetivo de atraer empresas de diferentes sectores de la economía brasileña.“Esta asociación destaca el papel pionero de Atlas Renewable Energy en el desarrollo de soluciones energéticas personalizadas para diferentes segmentos industriales. Nos complace apoyar a Chlorum Solutions en su transición energética y contribuir a la descarbonización de la cadena de producción de cloro”, comentó Fábio Bortoluzo, Country Manager de Atlas Renewable Energy para Brasil.“Atlas Renewable Energy ha desarrollado la solución que mejor se adapta a la realidad de nuestras operaciones. Con esta asociación, Chlorum tendrá energía en cantidades significativas y a precios competitivos, además de mantener una matriz energética de cero emisiones de carbono, un requisito importante de nuestra política ambiental”, compartió Alfredo Kerzner, Presidente de Chlorum Solutions.El acuerdo refuerza la misión de Atlas Renewable Energy de actuar como socio estratégico para empresas industriales que buscan hacer la transición a una matriz energética más limpia y eficiente. Además de su experiencia en energía renovable, Atlas también desarrolla soluciones flexibles e innovadoras y las implementa en diversos segmentos industriales.SOBRE ATLAS RENEWABLE ENERGYAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos de más de 8.4 GW, de los cuales 2.5 GW están en etapas avanzadas de desarrollo listos para ser contratados y alrededor de 3.6 GW están operativos. La estrategia de la compañía se centra en ayudar a las grandes empresas a realizar la transición energética hacia energía 100% limpia. Para más detalles, por favor visite: https://es.atlasrenewableenergy.com/ SOBRE CHLORUM SOLUTIONSChlorum Solutions ha revolucionado la cadena de suministro de la industria cloro-alcalina con un modelo de producción descentralizado basado en plantas de pequeña escala. Sus plantas están estratégicamente ubicadas en el sitio o cerca de nuestros clientes, cambiando el paradigma tradicional de la industria química de las economías de escala. Al reducir o eliminar la necesidad de transporte, la compañía ofrece una solución más eficiente y sostenible. Para más información, por favor visite: https://chlorumsolutions.com/es/

