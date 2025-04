ذا بريف تيبل تطلق أولى فعالياتها في الإمارات

١١أبريل 20

DUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, April 16, 2025 / EINPresswire.com / -- ١١أبريل 2025، من خلال فعالية حيّة كاملة العدد، مليئة بالمشاعر والقصص الإنسانية، بمناسبة إطلاق الحلقة رقم 300 بمحطة بارزة في رحلته يوم الجمعة The Brave Table [دبي، الإمارات: الثلاثاء 15 أبريل 2025] احتفل بودكاستمن خلال فعالية حيّة كاملة العدد، مليئة بالمشاعر والقصص الإنسانية، بمناسبة إطلاق الحلقة رقم300 ومرور ثلاث سنوات على انطلاقه. وقد استضافت الأمسية الدكتورة نيتا بوشان، في مركز وسط حضور أكثر من 100 ضيف، لعشاء خاص يجمع بينالقصص المؤثرة، والتواصل الحقيقي، والتحول الشخصي العميقتوافد الحاضرون من مجتمعات الصحة والعافية والتكامل الذاتي ليعيدوا كتابة القصص التي لم تعد تخدمهم، ويتأملوا في مفاهيم الاستحقاق والعلاقات، ويغمروا أنفسهم في حوارات شجاعة لامست القلوب. كانت الأمسية بمثابة الإطلاق الرسمي لفعاليات.في الإمارات—وهي تجربة مباشرة صممتها نيتا لإحياء الحوارات العميقة والمجتمعات المتواصلة بصدق The Brave Table Liveوطفليهما، وأفراد العائلة الممتدة. وفي لحظة مرحة ومؤثرة، أعلن ابن نيتا للجمهور عن وصولها بعد 20 دقيقة، ,Mindvalley وكانت الأجواء عائلية دافئة، إذ حضرت عائلة نيتا لدعمها، بما في ذلك زوجها أجيت ناوالكا، المؤسس المشارك لمنصة.فيما قدم أجيت كلمة افتتاحية مليئة بالحب، قبل أن يدعو الجميع إلى صورة جماعية مليئة بالفرح:وقالت الدكتورة نيتا بوشان“أن أعيش هذه اللحظة وسط العائلة والأصدقاء ومجتمع من الأرواح المنفتحة... هو أكثر مما كنت أتخيله. لم يكن الأمر فقط للاحتفال بـ 300 حلقة، بل كان لإيجاد مساحة للحوارات الحقيقية، ولتكريم الرحلة التي نمر بها جميعًا لنظهر على حقيقتنا.”.جاء الحضور متحمسين لرؤية الأسطورية ماريسا بير، التي قدمت مقابلة مباشرة قوية مع نيتا، شاركت خلالها رؤى حول كيفية التحرر من المعتقدات المقيدة. واختتمت الجلسة بجولة أسئلة سريعة أضحكت الجمهور وأثارت تأملاتهموقالت ماريسا بير:“The Brave Table Live الطاقة في الغرفة كانت مشتعلة. رؤية هذا الانفتاح والضعف الإنساني والحكمة المتبادلة... كان شيئًا رائعًا. شرف لي أن أكون جزءًا منHuman Garage وفاجأ الجمهور الحاضر غاري لينهام، مؤسسوصديق نيتا المقرب، الذي صعد من بين الحضور ليتحدث عن أهمية شفاء الجهاز العصبي والعافية الجسدية. وقد قاد تمارين جسدية ساعدت الحضور على تحرير التوتر وإعادة الاتصال بأجسامهمZoime Longevity Clinic وشهدت الأمسية أيضًا مساهمات مميزة من الرعاة. حيث تحدثت الدكتورة جينا منHealth Nag كيفية دمج العقل والجسد والروح والعلم في تجربة العافية، من خلال اختبارات مخبرية متقدمة وبروتوكولات تنظيف شاملة. كما قدمت.مجموعة مختارة من المكملات لدعم صحة الأمعاء والطاقة والمرونة اليومية,intuitive tarot تجارب شفاء طوال الأمسية في ملاذها الخارجي الجديد الساحر، والذي افتتح للمرة الأولى في الإمارات. واستمتع الضيوف بعلاجات صوتية مع إيان مانيل، وتدليك واختبارات Sohum Wellness وقدّمت.بالإضافة إلى مأكولات ومشروبات نباتية غنية بالعافيةThat Sucked. Now What? وحصل كل ضيف على نسخة موقعة من كتاب نيتا الأكثر مبيعًا.Scoop Wholefoods ضافة إلى حقيبة هدايا مليئة بمنتجات العناية مقدمة من.دخلت نيتا في حوار عميق مع جمهورها، طرحت خلاله أسئلة جريئة، وخلقت مساحة للصدق والمشاركة الوجدانية. أصبحت القاعة مرآة للشفاء والتعلم والتواصل من القلب:وقالت نيتا خلال الأمسية“ الذي كان حلمًا... كانت ليلة لا تُنسى Sohum تعلّمنا، تأملنا، واتصلنا من روح إلى روح. من الضيوف المذهلين الذين حضروا، إلى الأصدقاء الذين جاؤوا من خارج البلاد، إلى تنسيق":وأضافت“وشكر خاص لزوجي، الذي قدّمني بكل حب، وكان السند الذي أستند عليه لأعيش أنوثتي بأمان. الكثير من النساء يعشن في دوامة من التحمل والإنجاز المفرط، وأنا محظوظة أن لديّ مساحة آمنة لأتوازن. وطبعًا، لطفليّ الذين يشجعونني من الكواليس – لا أستطيع فعل هذا بدونكم.”.The Brave Table Live شكرًا لكل من حضر بقلب مفتوح، وساهم في خلق لحظة تغذية روحية جديدة مع.لم تكن مجرد فعالية، بل كانت احتفالًا بالمجتمع، والصدق، وقوة السرد التي تساهم في الشفاء والاتصال الإنساني The Brave Table Live@thebravetable على إنستغرام. أو متابعة www.neetabhushan.com :لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة(النهاية)جهة الاتصال الإعلامية:جيما لاباناالمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة L’Atelier Consultingالبريد الإلكتروني: gemma@latelierco.comالهاتف: ‎+971 555163914عن الدكتورة نيتا بوشان,The Brave Table مؤلفة فازت بخمس جوائز، وطبيبة أسنان تجميلية سابقة تحولت إلى ناشطة في الصحة العاطفية. أسست بودكاست ,TEDx متحدثة فييدعم النساء حول العالم لاستعادة قصصهن الشخصية واستعادة قوتهن. ,That Sucked. Now What? حد أشهر البرامج عالميًا. تمزج أعمالها بين علم النفس والقيادة والعافية لمساعدة النساء على تجاوز الإرهاق، وبناء المرونة العاطفية، والارتقاء بالشجاعة. كتابها الأكثر مبيعًاعن ماريسا بير, RTTRapid Transformational Therapyماريسا بير هي معالجة مشهورة عالميًا، ومؤلفة الأكثر مبيعًا، ومؤسسةI Am Enough "وهي طريقة تساعد الأفراد على التحرر من العقبات النفسية والعاطفية العميقة. عملت مع رموز عالمية وأسست حركة "أنا كافية.التي ألهمت ملايين الناس لتقدير الذات وتحقيق التغيير العميق

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.