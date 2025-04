La Original Banda El Limón celebra 60 años en la cima: 'Me Enamoré' es #1 en Billboard, Mediabase y Monitor Latino

La Original Banda El Limón es #1 en Billboard La Original Banda El Limón es #1 en Billboard con Me Enamoré La Original Banda El Limón es #1 en Mediabase con 'Me Enamoré' La Original Banda El Limón es #1 en Monitor Latino con 'Me Enamoré'

Triunfo rotundo de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga con “Me Enamoré”, #1 en Billboard, Mediabase y Monitor Latino

Estar en la cima de los charts justo cuando celebramos 60 años de trayectoria es algo que nos llena el alma. Es resultado del amor la constancia y el legado que mi padre sembró en cada uno de nosotros” — Juan Lizárraga, director musical de La Original Banda El Limón

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, April 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga sigue haciendo historia. Su más reciente sencillo, “Me Enamoré”, acaba de alcanzar el #1 simultáneamente en Billboard(fecha de publicación 4/19/25), Mediabase y Monitor Latino, marcando un nuevo capítulo en la extraordinaria trayectoria de la banda sinaloense.

“Volver a estar en la cima de los charts justo cuando celebramos 60 años de trayectoria es algo que nos llena el alma. No es casualidad, es resultado del amor, la constancia y el legado que mi padre sembró en cada uno de nosotros.

Agradecemos de corazón al público, a la radio y a todos los medios que siguen creyendo en La Original. Este logro es de todos ustedes.” Comentó, Juan Lizárraga director musical de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Este éxito rotundo reafirma que La Original continúa más vigente que nunca, conectando con nuevas generaciones y cautivando a sus fieles seguidores con cada lanzamiento. “Me Enamoré” es parte de su más reciente álbum, Momentos, una producción que ha venido dejando huella desde su primer tema.

Previo a este logro, dos sencillos de Momentos ya habían dado de qué hablar: “A Tu Disposición”, una canción intensa y romántica que destacó por su emotiva interpretación fue la punta de lanza del álbum y logró posicionarse en el #1 de Monitor Latino, Mediabase y #11 de Billboard. Asimismo el segundo corte “Dos Palabras” rápidamente fue aceptado por el público y se colocó en el Top 15 de Billboard, este tema se convirtió en favorito del público en plataformas digitales y radio.

Estos logros forman parte de la celebración por el 60 aniversario de La Original Banda El Limón, una de las bandas más emblemáticas de la música regional mexicana. Y esto apenas comienza, ya que en las próximas semanas se anunciarán eventos especiales en distintas ciudades para conmemorar estas seis décadas de legado musical.

¡La Original está en su mejor momento y lo está celebrando por todo lo alto! 60 años de Música, Cultura y Tradición.



Contrataciones USA: Enrique Ortiz

818-355-7938

eortiz7007@icloud.com

Me Enamoré

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.