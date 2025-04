AeroWise di WAISL: un Centro Operativo Aeroportuale Predittivo Integrato con Tecnologia Digital Twin

from left to right- Vinay Ramprasad, Andy Bordass, Gautam Blakrishnan, Preetham Kamesh, Amit Arora, Rajgopal Narayanan

MADRID, SPAIN, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- WAISL è lieta di annunciare il lancio di AeroWise, il suo Centro Operativo Aeroportuale Predittivo Integrato (APOC) basato su tecnologia Digital Twin, presentato al Passenger Terminal Expo (PTE) 2025 – il più importante evento globale del settore dell’aviazione.AeroWise è già operativo presso l’aeroporto internazionale di Hyderabad, dove dimostra concretamente l’implementazione di operazioni aeroportuali di nuova generazione, consolidando WAISL come leader nelle soluzioni digitali per l’aviazione. AeroWise è il primo APOC completamente integrato, alimentato da tecnologia Digital Twin, che copre Terminal, Airside e Landside, integrando oltre 40 moduli e monitorando più di 100 KPI, per una gestione efficiente delle operazioni aeroportuali complesse e delle loro adiacenze.AeroWise inaugura una nuova era nelle operazioni aeroportuali, offrendo analisi predittive, prescrittive e simulative, con una visione completa a 360 gradi dell’intero ecosistema aeroportuale. La soluzione sfrutta tecnologie avanzate come Digital Twin, Cloud Computing, Computer Vision, AI/ML, video e Data Analytics.La soluzione AeroWise è progettata per offrire vantaggi significativi alle operazioni aeroportuali e ai soggetti correlati a livello globale. Genera analisi in tempo reale e un piano operativo automatizzato della giornata, integrandosi con tutti i sistemi, prevedendo potenziali interruzioni, analizzando tendenze e migliorando continuamente attraverso l’analisi post-operativa.“Vogliamo sfatare i miti e quantificare un valore reale e misurabile per gli operatori aeroportuali e i dirigenti CxO che si trovano a diversi livelli di maturità nella loro strategia APOC. AeroWise è una delle prime soluzioni a integrare la Total Airport Management, Con-Ops e le tecnologie IoT/AI/ML per guidare una trasformazione digitale operativa completa. Questo traguardo conferma l’impegno di WAISL nel diventare un partner preferenziale per la trasformazione digitale e l’innovazione nel settore aeroportuale e dei trasporti”, ha dichiarato Preetham Kamesh, Global Chief Business Officer ad interim di WAISL Ltd.Il valore per le operazioni aeroportuali si traduce in un aumento della capacità con infrastrutture esistenti, ottimizzazione delle entrate non-aeronautiche e riduzione dei costi attraverso una maggiore efficienza operativa. La soluzione consente agli aeroporti di gestire picchi di domanda grazie ad analisi predittive e prescrittive, riducendo i ritardi dei voli e migliorando la soddisfazione dei passeggeri.Al Passenger Terminal Expo 2025, WAISL ha partecipato attivamente a panel e sessioni di esperti, contribuendo ai dibattiti globali su smart airports, automazione basata su AI, trasformazione digitale e soluzioni sostenibili per l’aviazione. I visitatori sono stati invitati allo stand WAISL per dimostrazioni dal vivo di AeroWise, esperienze VR interattive e conversazioni con esperti.Informazioni su WAISLWAISL progetta, implementa e integra tecnologie che migliorano l’efficienza operativa nei settori aeroportuale, aereo, delle smart city, dell’energia e dell’ospitalità. Le nostre soluzioni – dai sistemi biometrici ai Digital Twin, dai centri integrati di comando e controllo a suite di cybersecurity e sostenibilità – lavorano in sinergia per offrire esperienze più intelligenti, efficienti e intuitive, migliorando i risultati aziendali.WAISL è il principale partner tecnologico per diversi aeroporti internazionali tra cui Delhi, Hyderabad, Goa, Bhogapuram, Kannur e Kuwait, gestendo oltre 135 milioni di passeggeri e più di 80 compagnie aeree.Sito web: https://waisl.in/

