WAISL تكشف عن AeroWise: مركز عمليات المطار التنبؤي المتكامل المدعوم بتقنية التوأم الرقمي

من اليسار إلى اليمين: فيناي رامبراساد، آندي بورداس، غوتام بلاكريشنان، بريثام كاميـش، أميت أرورا، راجغوبال نارايانان

MADRID, SPAIN, April 14, 2025 / EINPresswire.com / -- يسرّ شركة WAISL الإعلان عن إطلاق AeroWise، مركز عمليات المطار التنبؤي المتكامل (APOC) المدعوم بتقنية التوأم الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في معرض Passenger Terminal Expo (PTE) 2025 – الحدث العالمي الرائد في قطاع الطيران.تعمل منصة AeroWise من WAISL حالياً في مطار حيدر أباد الدولي، مما يعكس تطبيقاً فعلياً ومباشراً لتقنيات الجيل القادم في إدارة المطار، ويعزز مكانة الشركة كمزود رائد للحلول الرقمية في مجال الطيران. تُعد AeroWise أول منصة APOC متكاملة من طرف إلى طرف، مدعومة بتقنية التوأم الرقمي، تغطي مناطق المطار كافة: صالات الركاب، المناطق الجوية، والمناطق البرية، وتتكامل مع أكثر من 40 وحدة نظام، وتتابع أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي (KPI)، مما يُمكن من إدارة فعالة لعمليات المطار المعقدة والمترابطة.تُحدث AeroWise ثورة في عمليات المطار من خلال تقديم رؤى تنبؤية وتوصيات استباقية ومحاكاة تشغيلية، مع عرض شامل بزاوية 360 درجة لكامل منظومة المطار. وتعتمد المنصة على أحدث التقنيات مثل التوأم الرقمي، الحوسبة السحابية، الرؤية الحاسوبية، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، الفيديو، وتحليلات البيانات.تم تصميم حل AeroWise من WAISL لتقديم مزايا أعمال ملموسة للمطارات والشركاء المحيطين بها على مستوى العالم، حيث يولّد رؤى فورية ويضع خطة تشغيل يومية تلقائية تتكامل مع جميع الأنظمة، وتتنبأ بالمشكلات المحتملة، وتحلل الاتجاهات، وتتعلم باستمرار من البيانات التشغيلية لتحسين الأداء.وقال بريثام كاميش، المدير التجاري العالمي بالإنابة في شركة WAISL:"نرغب في تبديد الأساطير وتوضيح القيمة الحقيقية والعائد الاستثماري الملموس الذي يمكن تحقيقه من قبل مشغلي المطارات ومدراءها التنفيذيين الذين يتواجدون في مراحل مختلفة من تبني استراتيجية APOC. AeroWise من WAISL هي من بين أوائل الحلول التي تطبق مفاهيم الإدارة الشاملة للمطار (Total Airport Management)، وخطط التشغيل المفاهيمية (Con-Ops)، وتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لدفع التحول الرقمي التشغيلي من طرف إلى طرف. إن هذا الإنجاز يعكس التزام WAISL بأن تكون الشريك المفضل في مجال التحول الرقمي والابتكار للمطارات وصناعة النقل الجوي بشكل عام."تستمد المطارات القيمة من تطبيق حل AeroWise من خلال زيادة السعة باستخدام البنية التحتية الحالية، وتحسين الإيرادات غير التشغيلية، وتقليل التكاليف من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تُتيح المنصة للمطارات التعامل مع ارتفاع الطلب عبر التحليلات التنبؤية والتوصيات الاستباقية، مما يساهم في تقليل تأخيرات الرحلات وتحسين رضا المسافرين، وتوفر تجربة تشغيلية متكاملة تُمهّد الطريق لعمليات المطار المستقبلية.خلال مشاركتها في معرض Passenger Terminal Expo (PTE) 2025، شاركت WAISL في جلسات خبراء ولجان نقاش في الصناعة، وأسهمت في النقاشات العالمية حول المطارات الذكية، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وحلول الطيران المستدام. ودعت الشركة الصحفيين والمهنيين في قطاع الطيران وأصحاب المصالح إلى زيارة جناحها للاطلاع على عروض AeroWise المباشرة، والانخراط في نقاشات مثمرة، وتجربة تفاعلية باستخدام الواقع الافتراضي توضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تعريف كفاءة المطار وتجربة المسافر.حول WAISLفي WAISL، نقوم بتصميم وتنفيذ ودمج التقنيات مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والعملياتية للمطارات، وشركات الطيران، والمدن الذكية، والطاقة، والضيافة. تشمل حلولنا أنظمة القياسات الحيوية، التوأم الرقمي، مراكز القيادة والتحكم المتكاملة، الأمن السيبراني/الاستدامة، والتحليلات التنبؤية المبنية على البيانات – جميعها تعمل بتناغم لتوفير تجارب أكثر ذكاءً وكفاءة وبديهية، وتعزيز النتائج التجارية.WAISL هي الشريك الرئيسي في تقديم الحلول التقنية لكل من مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر أباد، مطار مانوهار الدولي في غوا، مطار بوغابورام الدولي، مطار كانور الدولي، ومطار الكويت الدولي. وتدير WAISL أكثر من 135 مليون مسافر و80+ شركة طيران، وتقوم بنشر ودمج أكثر من 2000 تطبيق بشكل محايد للبائعين في بيئات تقنية معقدة وعالية الاندماج. وقد مكّنت هذه الخدمات المُدارة المتميزة شريكات WAISL من المطارات من الحصول على تصنيفات مرموقة في جوائز Skytrax وACI.الموقع الإلكتروني: https://www.waisl.in

