Romex y Farmforce amplían su alianza estratégica para fortalecer la trazabilidad en las cadenas de cacao y café

Los equipos de Farmforce y Romex se reúnen en Lima para fortalecer su alianza y avanzar en la trazabilidad del cacao y el café en Perú. Farmforce logo Romex logo

Romex y Farmforce impulsan la trazabilidad en cacao y café en Perú, conectando productores y garantizando cumplimiento con el reglamento EUDR.

Gracias a Farmforce, hemos podido digitalizar y estandarizar nuestros procesos de trazabilidad desde el origen, brindando un nuevo nivel de transparencia a nuestros clientes” — Pedro Burga Jacobi, Senior Trader en Romex

OSLO, NORWAY, April 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Farmforce , líder mundial en soluciones de trazabilidad de primer kilómetro, se complace en anunciar la expansión de su alianza con Romex , uno de los principales exportadores peruanos de cacao y café. Tras una implementación exitosa en la región de San Martín—donde la tecnología de Farmforce respalda a 500 agricultores directos de gran escala—la colaboración se extenderá ahora a dos nuevas regiones cacaoteras: Cajamarca Jaén y Chanchamayo, así como a la cadena de suministro de café de Romex.El modelo de abastecimiento de Romex en San Martín es particular, ya que la empresa compra directamente a los agricultores, sin intermediación de cooperativas. Esta relación directa permite una trazabilidad más precisa, datos de mayor calidad y una gestión más eficiente del origen.Romex ha estado utilizando la plataforma de Farmforce para la gestión de datos de agricultores y parcelas, el mapeo georreferenciado y la trazabilidad conforme al EUDR, brindando transparencia a clientes internacionales como General Cocoa/Sucden, Hershey’s y Nestlé. Este trabajo es parte fundamental de su programa de abastecimiento responsable y de sus compromisos sostenibles a largo plazo.“Gracias a Farmforce, hemos podido digitalizar y estandarizar nuestros procesos de trazabilidad desde el origen, brindando un nuevo nivel de transparencia a nuestros clientes,” señaló Pedro Burga Jacobi, Senior Trader en Romex. “Esto no se trata solo de cumplir con la normativa, sino de generar confianza y liderar con el ejemplo.”“Romex está marcando el estándar de cómo los datos desde el origen pueden impulsar el abastecimiento responsable,” añadió Rodney Muriuki, Global Sales Director en Farmforce. “Su trabajo demuestra que la trazabilidad digital no solo es viable, sino también escalable—en distintas regiones y productos.”En la próxima fase de la alianza, Farmforce y Romex escalarán la solución para cubrir a todos los productores certificados y no certificados, incluyendo tanto proveedores directos como indirectos, como las cooperativas. Se espera que esta expansión alcance a entre 10.000 y 15.000 agricultores en total, en las cadenas de cacao y café.Este crecimiento marca un paso clave para fortalecer el rol de Perú como líder en productos agroalimentarios sostenibles, y respalda la misión de Farmforce de construir un mundo donde cada agricultor cuente y cada producto cuente su historia.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.