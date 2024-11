Compañía Nacional de Chocolates lanza el PTCD con Farmforce como aliado estratégico

CNCh x Farmforce CNCh x Farmforce CNCh Traceability and Zero Deforestation Program

Compañía Nacional de Chocolates lanza el Programa de Trazabilidad y Cero Deforestación con Farmforce, elevando los estándares de producción sostenible de cacao.

Con Farmforce como aliado estratégico, elevamos nuestros esfuerzos de trazabilidad, asegurando el cumplimiento de la EUDR y dando certeza de que nuestros productos son 100% sostenibles.” — Santiago Martínez Giraldo

BOGOTA, COLOMBIA, November 18, 2024 / EINPresswire.com / -- La Compañía Nacional de Chocolates (CNCh) anuncia con orgullo el lanzamiento oficial de su Programa de Trazabilidad y Cero Deforestación (PTCD), una innovadora iniciativa diseñada para garantizar una producción de cacao responsable y sostenible. Alineado con los estándares globales de sostenibilidad, este programa cuenta con la alianza estratégica de Farmforce , líder noruego en soluciones de trazabilidad, para ayudar a CNCh a cumplir con la Regulación de Productos Libres de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) y otros requisitos internacionales de sostenibilidad.Desde 1958, el Equipo de Compras y Fomento Agrícola de CNCh ha trabajado en el desarrollo del sector cacaotero, operando bajo altos estándares de calidad y sostenibilidad. Con el PTCD, CNCh refuerza su compromiso, asegurando que su cadena de suministro de cacao sea transparente y esté libre de deforestación, desde el cultivo hasta la transformación.La avanzada tecnología de trazabilidad de Farmforce desempeña un papel central en esta iniciativa, permitiendo a CNCh rastrear el origen del cacao en tiempo real. Esto facilita la verificación del cumplimiento de las normativas ambientales, sociales y laborales en cada etapa de la cadena de suministro. “Con Farmforce como aliado estratégico, estamos elevando nuestros esfuerzos de trazabilidad, asegurando el cumplimiento de la EUDR y brindando a los consumidores la certeza de que nuestros productos son 100% sostenibles,” declaró un representante de CNCh.Primeros Resultados y Ambiciosas MetasDesde el lanzamiento del PTCD en mayo de 2024, CNCh ha inscrito con éxito a 6,500 agricultores de cacao pertenecientes a 70 asociaciones y cooperativas de pequeños agricultores. Para finales de año, el programa espera aumentar esta cifra a 6,500 agricultores, consolidando aún más su cadena de suministro libre de deforestación. Además de garantizar la trazabilidad, el programa integrará Encuestas de Monitoreo y Remediación de Derechos Humanos, ampliando su impacto en la sostenibilidad social.Un Paso Decisivo Hacia un Futuro SostenibleEl lanzamiento del PTCD es un paso clave en el liderazgo de CNCh en la sostenibilidad dentro de la industria del chocolate. Al proteger los recursos naturales y promover el bienestar de las comunidades, CNCh sigue construyendo una cadena de valor que es ambientalmente responsable y libre de deforestación.Sobre la Compañía Nacional de Chocolates (CNCh): Fundada en 1920, CNCh es un referente en los mercados de chocolate y snacks en Colombia, conocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. CNCh forma parte de la Unidad de Negocios de Chocolate de Grupo Nutresa, con plantas de producción en Costa Rica, México y Perú.Sobre Farmforce: Farmforce es un proveedor líder de soluciones de trazabilidad, ayudando a empresas del sector agropecuario a cumplir con los estándares globales de sostenibilidad y las normativas regulatorias, incluyendo el cumplimiento de la deforestación cero y el abastecimiento ético.

