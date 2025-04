Acclaim Energy México Reconoce a los Ganadores del 'Energy Supplier Quality Award' 2024

El reconocimiento a los cinco suministradores calificados de energía destaca su esfuerzo excepcional en 2024.

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Maria José Treviño, Directora General de Acclaim Energy México , da a conocer a los acreedores del reconocimiento "Energy Supplier Quality Award 2024” que otorga la empresa por cuarto año consecutivo. El proceso de evaluación y selección toma en consideración más de 20 factores, incluyendo procesos, conocimiento, negociaciones, flexibilidad, atención a clientes y prospectos, entre otros.Los negocios exitosos llegan a la cima no por casualidad, sino a través del esfuerzo y la pasión, por lo que felicitamos a las cinco organizaciones seleccionadas para recibir este año el "Acclaim’s Energy Supplier Quality Award" del 2024, que en orden alfabético son: Ammper, Enel, Energía Real, ENGIE y Fenix.Es importante recalcar que el valor de la contraprestación o el precio de los productos que ellos ofrecen no se toma en cuenta en esta evaluación. Los acreedores de esta distinción fueron seleccionados por un comité conformado por diversos expertos en la industria eléctrica, internos y externos a Acclaim, utilizando el criterio de evaluación QSI (Quality Supplier Index)©.“Quiero agradecer a todos los Suministradores Calificados de energía que hacen su mejor esfuerzo y colaboran enfocándose en mejorar la calidad del servicio que nuestra industria provee a los negocios de México. Esperamos continuar trabajando con todos ellos, proporcionándoles retroalimentación de nuestros procesos con el fin de que sigan entregando un nivel superior de servicio a los consumidores industriales y comerciales”, dijo Maria José Treviño.El "Acclaim’s Energy Supplier Quality Award" se estableció en 2021 con la idea de alentar a los proveedores de energía que atienden a Usuarios Calificados en adoptar un sistema de gestión de calidad centrado en el cliente, impulsado por el liderazgo, para mejorar su desempeño y sustentabilidad. Esto mejora su competitividad, rentabilidad, marca y retención de clientes. La experiencia de los grandes consumidores de energía se beneficia al trabajar con empresas como las que están siendo acreedoras de este reconocimiento.Sobre Acclaim EnergySomos una empresa de consultoría especializada internacional, con presencia en México y los Estados Unidos, enfocada en ayudar a las empresas en la adquisición corporativa de energía, aplicando un enfoque holístico de gestión energética estratégica para descubrir el valor oculto y disfrutar de un crecimiento sostenible. Ofrecemos servicios de adquisición estratégica de energía, análisis y negociación de contratos, gestión de riesgos, medición y reportes de sustentabilidad, y desarrollo de estrategias en generación distribuida, alineándolos a los esfuerzos de ESG.Administramos una cartera de más de 100 clientes nacionales y multinacionales, con más de $1,000 millones de dólares en gastos energéticos anuales (electricidad y gas natural), gestionando más de 10,000 medidores, para los cuales hemos logrado más de $960 millones de dólares en ahorros acumulados.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx/ Alejandro Valentín MataAcclaim EnergyAlejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 5583260112

