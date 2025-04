$1,000 MDD y creciendo, Firma en Consultoría Energética alcanza un logro significativo

Acclaim Energy México supera los mil millones de dólares en presupuesto energético administrado y consolida su liderazgo en sostenibilidad

Este logro refleja el valor que ofrecemos y nuestro compromiso con estrategias innovadoras que impulsen la competitividad y el crecimiento sostenible en un entorno energético dinámico.” — María José Treviño

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy México ha alcanzado un hito significativo en la industria energética al sobrepasar la cifra de los mil millones de dólares en presupuesto energético anual administrado. Este logro reafirma su liderazgo en la optimización de costos y la gestión estratégica de energía, consolidando la confianza de sus más de 100 clientes nacionales y multinacionales con operaciones en este país.Con una visión clara ha Con una visión clara hacia la sostenibilidad , la compañía ha logrado que el 50% de la energía que administra provenga de fuentes renovables, contribuyendo activamente a la transición energética del país. Esta apuesta por la energía limpia ha resultado en la reducción de 1.8 millones de toneladas de CO₂e, equivalente a eliminar más de 410 mil automóviles de las carreteras mexicanas.“Este logro es un testimonio del impacto positivo que hemos generado en la industria y del valor que ofrecemos a nuestros clientes. En Acclaim Energy, mantenemos nuestro compromiso con el desarrollo de estrategias innovadoras que permitan a las empresas maximizar su competitividad y disfrutar de un crecimiento sostenible en un entorno energético en constante cambio”, comentó María José Treviño , Directora General de Acclaim Energy México.Desde su llegada al país, Acclaim Energy se ha posicionado como un referente en soluciones estratégicas para la adquisición y administración de energía, ayudando a empresas de distintos sectores a optimizar costos, mitigar riesgos y garantizar un suministro confiable.Por su parte, John D. Elder III, CEO y fundador de Acclaim Energy hace 20 años, destacó: “Alcanzar mil millones de dólares en presupuesto administrado anual es un reflejo del esfuerzo de nuestro equipo y de la confianza que hemos construido con nuestros clientes en México y Latinoamérica. Nuestro compromiso es seguir liderando la transformación del mercado energético, ofreciendo conocimientos superiores y soluciones para optimizar su portafolio energético y alcanzar sus objetivos de negocio”.Con una visión de crecimiento sostenible, Acclaim Energy México continuará fortaleciendo su portafolio de servicios y expandiendo su impacto en el sector energético. Su enfoque se mantendrá invariablemente orientado a asistir a las empresas en superar desafíos críticos, mediante la provisión de herramientas e información de mercado que respalden el proceso de toma de decisiones de inversión.Sobre Acclaim Energy:Somos una empresa de consultoría internacional especializada en la adquisición corporativa de energía, con presencia en México y los Estados Unidos, Nuestro enfoque se base en una gestión energética holística, cuyo objetivo es descubrir el valor oculto y lograr un crecimiento sostenible. Ofrecemos servicios especializados de adquisición estratégica de energía, análisis y negociación de contratos, gestión de riesgos, medición y presentación de informes de sostenibilidad, así como desarrollo de estrategias en generación distribuida, todo ello alineado con los objetivos comerciales y de sostenibilidad de nuestros clientes.En México, nos encargamos de la administración de una cartera de más de cien clientes nacionales y multinacionales, con un gasto energético anual que supera los mil millones de dólares en electricidad y gas natural, Además, gestionamos más de mil medidores, para los cuales hemos logrado un ahorro acumulado de más de novecientos sesenta millones de dólares.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx Alejandro Valentín MataAcclaim EnergyAlejandro.mata@acclaimenergy.com.mx+52 5583260112

Acclaim Energy México

