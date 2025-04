Serbia strategically oriented towards EU membership

У саопштењу се прецизира да је акција изршена у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом и полицијом из Шапца. Осумњичени су 11. септембра, у једном београдском хотелу, извршили кривично дело фалсификовање новца, чиме су једну особу из Љига оштетили за 12 милиона динара. Сумња се да су кривично дело извршили тако што су са оштећеним договорили замену 100.000 евра за динаре, а трансакцију су извршили у једној од канцеларија хотела, коју су осумњичени претходно закупили. У канцеларију су сви ушли заједно, након чега су осумњичени оштећеном предали 220 фалсификовних новчаница у апоенима од по 500 евра, а он њима 12 милиона динара. Оштећени је проверио исправност новчаница на апарату, након чега су осумњичени новац упаковали у коверте и ставили у торбу. Након ове трансакције заједно су напустили канцеларију и док су се кретали холом хотела, осумњичени су заменили торбу са оригиналним новцем и оштећеном предали другу торбу са 220 фалсификованих новчаница у апоенима од 500 евра, упакованих на идентичан начин као и оригиналне новчанице. Након два сата, оштећени је покушао да размени извесну количину новца у једној мењачници у Београду, када је и схватио да је преварен. С обзиром на то да се сумња да је оштећених грађана више него што је досадашњим радом утврђено, позивају се сви који осумњичене препознају на фотографијама да се јаве Полицијској управи за град Београд, на телефоне 011/27-98-409 и 011/27-97-472.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.