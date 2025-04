La Gobernadora Hochul Ordena que las Banderas del Estado Esten a Media Asta en Memoria de las Mas de 200 Vidas Perdidas en el Club Nocturno de Republica Dominicana

La gobernadora Kathy Hochul ordenó hoy que las banderas ondearan a media asta en honor a las más de 200 personas fallecidas en el trágico derrumbe del techo del club nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. Varias víctimas han sido identificadas como neoyorquinos. “Nos conmueve profundamente la pérdida de nuestros queridos vecinos en la República Dominicana”, declaró la gobernadora Hochul. “Esta semana he hablado con líderes claves, incluyendo al Cónsul General de la República Dominicana en Nueva York y al congresista Adriano Espaillat, para expresar nuestras condolencias y dialogar sobre cómo colaborar en el futuro. Con más de un millón de personas de ascendencia dominicana en el Empire State, los lazos entre Nueva York y la República Dominicana siguen siendo inquebrantables”. Nueva York tiene la mayor población dominicana de todos los estados en North América. En los últimos años, la gobernadora Hochul ha expresado su apoyo a la comunidad dominicana y ha fortalecido la colaboración cultural y económica entre el estado de Nueva York y la República Dominicana. La Gobernadora ha destacado $1.5 millones en fondos estatales para el Instituto de Estudios Dominicanos en el City College y ha establecido $12.5 millones para crear un Centro Dominicano para las Artes y la Cultura en el norte de Manhattan, porque cree que Nueva York no sería la comunidad que es sin los dominicanos estadounidenses. Las banderas estarán a media asta desde el sábado 12 de abril al domingo 13 de abril.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.