BBA STUDIO PRESENTA ALLA MILANO DESIGN WEEK INFILL HERITAGE

MILAN, MILAN, ITALY, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Un'installazione che reinterpreta il linguaggio decorativo dell'architettura milanese del '900 grazie alla stampa 3D.

Frutto di una ricerca volta a creare un legame tra l’approccio al disegno proprio della tradizione milanese e le nuove tecnologie, l’opera modulare è realizzata in sinergia con il laboratorio di ricerca BBOfficina e con la collaborazione di numerosi partner d’eccellenza. Un progetto che fonde architettura, innovazione e illuminotecnica per esplorare nuove possibilità espressive nel rapporto tra passato e futuro.

BBA Studio partecipa alla Milano Design Week con l’installazione Infill Heritage, progetto che valorizza il design milanese del Novecento attraverso una lettura contemporanea possibile grazie all’uso di innovativi strumenti tecnologici come la modellazione parametrica e la stampa 3D.

Realizzato in sinergia con il laboratorio di ricerca BBOfficina, creato da BBA Studio nel 2023, e inserito nel circuito di Porta Venezia Design District, nasce dall’idea di fondere storia e innovazione, partendo dalla reinterpretazione di alcuni elementi che fanno parte del linguaggio estetico di Piero Portaluppi (1888-1967), uno tra i più importanti protagonisti dell’architettura italiana del XX secolo.

BBA Studio crea una elaborazione digitale alcuni elementi decorativi utilizzati dal Portaluppi nell’edificio ad arco di via Salvini/Corso Venezia e nel progetto (non realizzato), per l’edificio S.T.T.S di Corso Sempione. Essi diventano gli elementi centrali dell’installazione che enfatizza il segno storico e ne accentua l’espressività, generando un’inedita percezione visiva. L’installazione reinterpreta in chiave digitale i pattern decorativi di Piero Portaluppi attraverso la stampa 3D, tecnologia che permette di intervenire sull’estetica di questo elemento strutturale, denominato appunto Infill, e ne consente la manipolazione, producendo una metamorfosi sensoriale. In questa struttura modulare, i segni grafici diventano materici e al contempo dinamici. Lo strato più esterno dei moduli, definito da una texture creata grazie alla tecnica di stampa 3d additiva, reagisce alla rifrazione della luce e ne amplifica la multidimensionalità.

L’opera, ospitata nella sede di BBA Studio, in via Alessandro Stradella, riesce a trasformare la dimensione spaziale della sala e si armonizza con il carattere storico dell’edifico. Inoltre, disposta in un volume ellittico, permette un autentico passaggio al suo interno per scoprirne l’ossatura e i dettagli. Grazie a uno speciale studio illuminotecnico, essa si trasforma in un portale simbolico tra passato e futuro.

«Questa fusione di tecnologia, architettura e illuminazione crea un'esperienza affascinante per i clienti, i partner e i visitatori, ponendo le basi per progetti futuri che promuovono uno scambio tra l'innovazione e il rispetto delle forme tradizionali», hanno raccontato gli architetti Barbara Ballabio e Andrea Burgio, founder di BBA Studio, un punto di riferimento d’eccellenza nel panorama internazionale dell’architettura e dell’interior design, forte dei suoi vent’anni di esperienza soprattutto nell’ambito del lusso e del retail e di un team di oltre 30 persone tra architetti, product designers, ingegneri e 3D specialists.

Infill Heritage è stata sviluppata da BBA Studio con BBOfficina grazie a una serie di partner d’eccezione: iGuzzini per l’illuminazione, Modar per la struttura e l’allestimento, BigRep e MakeAdditive per il supporto nella stampa 3D e Superforma per il riciclo dei materiali post-installazione, con l’obiettivo di sviluppare un nuovo progetto basato sul riutilizzo delle strutture 3D printed.

