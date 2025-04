تجمع إعلامي محوري للعمل من أجل المناخ 22 أبريل 2025، يوم العمل من أجل الأرض، روما

Kathleen Rogers, President EARTHDAY.ORG Massimiliano G. Falcone, Fabio Pressi, Guido Bortoni Pierluigi Sassi, Francesco La Camera Gilberto Pichetto Fratin, Italian Minister for the Environment and Energy Security Roberto Gualtieri, the Mayor of Rome

ROME, ITALY, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- روما، إيطاليا – في الثاني والعشرين من أبريل 2025، وهو عام حاسم لتجديد الالتزامات العالمية تجاه المناخ، ستكون مدينة روما محور يوم العمل من أجل الأرض. ستستضيف كاثلين روجرز، رئيسة EARTHDAY.ORG والقوة الدافعة وراء حركة يوم الأرض العالمية، حدثًا إخباريًا مرموقًا يجمع بعضًا من أهم الأصوات في إيطاليا لدعم الطاقة المتجددة بشكل جماعي.

"يوم الأرض هو ركيزة سنتي، وفي هذا العام، تمثل إيطاليا الخلفية المثالية لرسالة الوحدة حول الموضوع بالغ الأهمية للطاقة. سنظهر أن الطاقة المتجددة تتجاوز الانقسامات السياسية. اعتمادها يوفر فوائد متعددة في نفس الوقت: تعزيز الاقتصاد العالمي، خلق ملايين الوظائف الجديدة، تعزيز استقلالية الطاقة، وتحسين قدرتها على التوفر لكل من الشركات والمواطنين على حد سواء. علاوة على ذلك، فإنها تعود بالنفع على صحة الإنسان وصحة الكوكب. هذا ليس عن السياسة—بل هو حلول عملية تفيدنا جميعًا، وهذا هو السبب في أن هذا التجمع يجمع قادة سياسيين واقتصاديين ودينيين وصناعيين." كاثلين روجرز، رئيسة EARTHDAY.ORG.

ستنضم إلى كاثلين روجرز في يوم العمل من أجل الأرض:

● جيلبرتو بيكيتو فراتين، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ممثلاً لرؤية الحكومة الإيطالية الطموحة للطاقة المتجددة والعمل من أجل المناخ. ● ممثل رفيع المستوى عن الكرسي الرسولي، يقدم منظورًا أساسيًا مستندًا إلى الواجب الأخلاقي لرعاية البيئة وفقًا للرسالة البابوية "لاوداتو سي". ● روبرتو جولتييري، عمدة روما، الذي يعرض قيادة المدينة المضيفة في التنمية الحضرية المستدامة.

هذه الأصوات المؤثرة، التي تمثل تقاطع السياسات الحكومية، القيادة الأخلاقية، الصناعة، الابتكار الحضري، والنشاط الشعبي، ستتحد إلى جانب فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام لـ IRENA (وكالة الطاقة المتجددة الدولية) والجمعيات التي تمثل أكثر من 100 شركة رائدة في قطاعات الطاقة والسيارات، وكذلك الاقتصاديين البارزين، لدعم الطاقة المتجددة علنًا.

تتزايد أهمية هذا الحدث لتزامنه مع عدة ذكريات رئيسية: الذكرى الـ 55 ليوم الأرض، الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية باريس في 2015 ثم التوقيع عليها في يوم الأرض 2016، الذكرى العاشرة للرسالة البابوية "لاوداتو سي"، والذكرى الـ 20 لـ C40. كل ذكرى تؤكد على أهمية مهمتنا الجماعية.

عن EARTHDAY.ORG: تأسست في 1970 من قبل منظمين يوم الأرض الأول، وقد نمت EARTHDAY.ORG لتصبح أكبر حركة بيئية في العالم، حيث تعبئ أكثر من مليار شخص سنويًا لحماية الكوكب وسكانه. مهمتنا هي التنويع، التثقيف، وتفعيل المجتمع البيئي عالميًا. هذا العام يصادف الذكرى الـ 55 ليوم الأرض تحت شعار "طاقة كوكبنا".

تفاصيل الحدث:

● عنوان الحدث: يوم العمل من أجل الأرض: استراتيجيات وسياسات من أجل مستقبل مستدام. ● التاريخ: 22 أبريل 2025 (الذكرى الـ 55 ليوم الأرض والذكرى العاشرة لـ لاوداتو سي). ● الوقت: 3:00 مساءً - 4:30 مساءً. ● المكان: آرا باسيس، روما.

مميزات البرنامج:

● 2:30 مساءً - 3:00 مساءً: استقبال وترحيب الإعلاميين وتسجيلهم. ● 3:00 مساءً - 3:30 مساءً: مناقشة نقاشية: استراتيجيات وسياسات لمستقبل مستدام. ● 3:30 مساءً - 3:45 مساءً: مناقشة حول استراتيجيات الطاقة المتجددة. ● 3:45 مساءً - 4:15 مساءً: مناقشة حول استراتيجيات وسياسات للحد من الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.

تواصل لتأكيد الحضور: باتريزيا مارين البريد الإلكتروني: patrizia@patriziamarin.com +الهاتف: +971544427394 / +393480094414

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.