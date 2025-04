دعوة إلى دليل حر وشامل

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Sua Em.za Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Patrizia Marin Papa Francesco, Gabriele Pao-Pei Abdreoli IASCOOP Gabriele Pao-Pei Andreoli, Kathleen Rogers, Massimiliano G. Falcone Patrizia Marin, Kathleen Rogers

أسبوع المناخ في نيويورك في ظل إرث البابا فرانسيس. العمل مستمر في انتظار البابا الجديد "للتعاون"

ROMA, ITALY, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- - في عصر يتسم بالارتباك، والتحولات السريعة، والشعور المتزايد بعدم اليقين العالمي، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قائد يعرف كيف ينسج بذكاء وحكمة ورؤية النسيج الهش للمجتمع الإنساني والروحي.

عندما تبدو الأسس وكأنها تهتز، والكلمات معرضة للتشتت كالغبار في الرياح، تظهر بقوة الحاجة إلى وجود قادر على التوحيد، والاستماع، ورأب الصدوع في عالم مجزأ. وجود متواضع ولكنه حاسم، قادر على التوجيه دون ضجيج، وبناء الجسور حيث يرى الآخرون الحواجز فقط، والدفاع عن كرامة الإنسان دون الاستسلام للضرورات العابرة للزمن.

في هذا السياق، يبدو الموعد القادم مع مستقبل الكنيسة معقدًا بشكل خاص. مجمع كنسي مدعو للتمييز بين أصوات متعددة، حيث يعبر جزء كبير من الكرادلة عن جغرافيات روحية جديدة، ثمينة في حداثتها ولكنها أحيانًا بعيدة عن المعرفة العميقة بالتاريخ والديناميكيات والمسؤوليات الدقيقة لدولة مدينة الفاتيكان. في مثل هذا السيناريو، يكمن الخطر في أن يقع عبء القرارات على من، رغم إخلاصه الصادق، لا يمتلك بعد الإلمام الكامل بالهيكل المؤسسي الدقيق الذي يدعم الكنيسة في مسيرتها الأرضية.

أكثر من أي وقت مضى، يصبح من الضروري تحديد قائد يتمتع، بالإضافة إلى الحكمة الروحية والعمق الإنساني، بتلك الحرية الداخلية التي تنبع من انتماء حصري للإنجيل والكنيسة العالمية. قائد غير مرتبط بعلاقات خاصة مع جماعات أو أوامر، بحيث يمكنه العمل بكامل مسؤوليته الرسولية، محصنًا من الضغوط أو التنازلات التي قد تحد من عمله. حرية إنجيلية ومؤسسية، ثمينة كالهواء لمهمة بطرس في عصرنا هذا.

في هذا المنظور، تبرز بشكل أكثر إشراقًا شخصية من أظهر خلال مسيرته براعة نادرة في فن التمييز، ودبلوماسية القلب، والتأليف الصبور للعلاقات بين الشعوب والثقافات والأديان المختلفة. عقل واضح، تغذيه إنسانية عميقة وحب غير مشروط للحقيقة.

ليس الضجيج هو ما يكشف عن القادة الحقيقيين للروح، بل قدرتهم على البقاء ثابتين في العاصفة، والإشارة إلى الطريق بإيماءة بسيطة لمن يرافق دون فرض نفسه. لا حاجة لضجيج التصريحات: تكفي إشارات صغيرة من الحكمة، قادرة على فتح مساحات من الثقة حيث يهدد الشك بالسيطرة.

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يصبح الرغبة في راعٍ قادر على قراءة الأزمنة بوضوح إنجيلي، والتوفيق بين المتضادات، وإعادة الصوت إلى الصمت العميق للنفس البشرية. صانع سلام يعرف كيف يجسد، بتواضع وحزم، المعنى الأسمى للخدمة: أن يكون قريبًا من الإنسانية الجريحة، يقودها نحو آفاق الوحدة والحرية والأمل.

في عالم مضطرب، يصبح النساج الصبور والحكيم العلامة الأكثر بلاغة للعناية الإلهية في العمل.

تنبع هذه التأملات من الخبرة المكتسبة على مدار سنوات من الخدمة في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحكومات والمجتمعات الأكاديمية والعلمية، بالتعاون المستمر مع مؤسسات الكرسي الرسولي. مسار عاش في ظل التواضع والتفاني المتواضع، مع القناعة العميقة بأن اللقاء والتعاون هما السبيل الوحيد لبناء مستقبل من السلام والأخوة الحقيقية.

تأكيدًا على هذا الالتزام، في 19 أبريل الماضي، قبل ساعات قليلة من وفاة البابا فرانسيس، تلقينا - عبر صوت الكاردينال أمين السر - رسالة فيها منح البابا بركته وتحياته لحدث يوم الأرض 2025. مستندين إلى هذه الرسالة والمسؤولية التي تنبع منها، بالتعاون مع الدكتورة باتريزيا مارين، المسؤولة عن البيئة في معهد الدراسات المتقدمة والتعاون (IASC)، وبالتعاون مع كاثلين روجرز، رئيسة شبكة يوم الأرض، وماسيميليانو فالكوني "المبعوث الخاص العالمي ليوم الأرض"، قررنا مواصلة هذا المسار. من هذه اللحظة، تحت رعاية IASC World Changer، يولد البرنامج الجديد "إرث Laudato Si’"، مع حدث إطلاق في نيويورك في 24 سبتمبر المقبل خلال أسبوع المناخ، لتكريم الإرث الروحي والأخلاقي الذي تركه البابا فرانسيس، متأكدين من أن البابا الجديد سيعرف كيف يستلهم منه ويوجهه نحو طرق جديدة من الأمل للبشرية والخليقة.

السير البروفيسور غابرييل باو-بي أندريولي، رئيس IASC، الممثل المرجعي للأكاديمية البابوية للاهوت، الفاتيكان.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.