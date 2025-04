Un Incontro Mediatico Fondamentale per l'Azione sul Clima

Massimiliano G. Falcone, Fabio Pressi, Guido Bortoni Pierluigi Sassi, Francesco La Camera Kathleen Rogers, Presidente EARTHDAY.ORG On. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale

22 Aprile 2025, Earth Action Day, Roma

ROMA, ITALY, April 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Il 22 aprile 2025, un anno cruciale per rinnovare gli impegni globali sul clima, la città di Roma sarà al centro dell'Earth Action Day. Katheen Rogers, presidente di EARTHDAY.ORG, la forza trainante del movimento globale per la Giornata della Terra, ospiterà un prestigioso evento informativo che riunirà alcune delle voci più importanti in Italia, unite nel sostegno alle energie rinnovabili.

“La Giornata della Terra è il fulcro del mio anno e quest'anno l'Italia rappresenta lo sfondo perfetto per un messaggio di unità attorno a un tema di fondamentale importanza come l'energia. Dimostreremo che le energie rinnovabili trascendono le divisioni politiche. Abbracciarle offre molteplici benefici contemporaneamente: rafforza l'economia globale, crea milioni di nuovi posti di lavoro, aumenta l'indipendenza energetica e ne migliora l'accessibilità economica sia per le imprese che per i cittadini. Oltre a ciò, apporta benefici alla salute umana e a quella del pianeta. Non si tratta di politica, ma di soluzioni pragmatiche che siano vantaggiose per tutti. Ecco perché questo è un incontro così unico di leader politici, economici, religiosi e industriali.” Kathleen Rogers, Presidente di EARTHDAY.ORG

Insieme a Kathleen Rogers per l’Earth Action Day ci saranno:

● Gilberto Pichetto Fratin, Ministro italiano dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta l'ambiziosa visione del Governo italiano in materia di energie rinnovabili e azione per il clima.

● Un rappresentante di alto livello della Santa Sede, che offre una prospettiva fondamentale radicata nell'imperativo morale dell'enciclica Laudato Si' per la tutela dell'ambiente.

● Roberto Gualtieri, il Sindaco di Roma, che ha messo in risalto la leadership della città ospitante nello sviluppo urbano sostenibile.

Queste voci influenti, che rappresentano l'intersezione tra politica governativa, leadership morale, industria, innovazione urbana e attivismo di base, si uniranno a Francesco La Camera, direttore generale dell'IRENA (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili) e ad associazioni che rappresentano oltre 100 aziende leader nei settori energetico e automobilistico, nonché a eminenti economisti, per sostenere pubblicamente l'energia rinnovabile.

L'importanza di questo evento è amplificata dalla sua coincidenza con diversi anniversari chiave: il 55° anniversario della Giornata della Terra, il decimo anniversario dell'Accordo di Parigi adottato nel 2015 e poi firmato durante la Giornata della Terra 2016, il decimo anniversario dell'Enciclica Laudato Sì e il ventesimo anniversario del C40. Ogni traguardo sottolinea l'urgenza della nostra missione collettiva.

Informazioni su EARTHDAY.ORG: Fondato nel 1970 dagli organizzatori del primo Earth Day, EARTHDAY.ORG è diventato il più grande movimento ambientale al mondo, mobilitando oltre un miliardo di persone ogni anno per proteggere il pianeta e i suoi abitanti. La nostra missione è diversificare, educare e attivare la comunità ambientale a livello globale. Quest'anno l'Earth Day celebra il suo 55° anniversario e ha designato il tema di quest'anno come Our Power, Our Planet.

Dettagli dell'evento:

• Titolo evento: "Earth Action Day: Strategie e politiche per un futuro sostenibile"

• Data: 22 aprile 2025 (55° anniversario dell'Earth Day, 10° anniversario di Laudato Sì)

• Orario: 15:00 - 16:30

• Luogo: Ara Pacis, Roma

Programma:

14:30 - 15:00: Accoglienza e registrazione stampa Distribuzione di materiali informativi.

15:00 - 15:30: Dibattito “Strategie e politiche per un futuro sostenibile”.

Moderatore: Kathleen Rogers, Presidente di Earth Day.

Relatori:

• On. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

• Rappresentante della Santa Sede, 10° anniversario di Laudato Sì.

• Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale.

15:30 - 15:45: Discussione sulle strategie per le energie rinnovabili.

Moderatore: Pierluigi Sassi, Presidente Earth Day Italia.

Relatore:

• Francesco La Camera, Direttore Generale IRENA, Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili.

15:45 - 16:15: Discussione su strategie e politiche per ridurre le emissioni e combattere il cambiamento climatico, con un focus su azioni e collaborazioni.

Moderatore: Prof. Giuseppe Massimiliano Falcone - Inviato Speciale Earth Day International.

Relatori:

• Fabio Pressi, Presidente MOTUS-e.

• Guido Bortoni, Vice Presidente AIEE - Associazione Italiana Economisti dell'Energia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RSVP & contatti Stampa: Patrizia Marin

Email: patrizia@patriziamarin.com Tel: +971544427394 / +393480094414

