Pentaleap expande presença global e nomeia Carlos Lacerda para liderar estratégia em Retail Media na América Latina

Pentaleap expande presença global com nomeação de Carlos Lacerda para liderar estratégia e crescimento em Retail Media na América Latina

NEW YORK, NY, UNITED STATES, April 9, 2025 / EINPresswire.com / -- A Pentaleap Inc., fornecedora líder de tecnologia em retail media, anuncia com orgulho a nomeação de Carlos Lacerda como Estrategista de Retail Media e Conselheiro Executivo. Com base em São Paulo, Carlos irá liderar as iniciativas estratégicas para crescimento da Pentaleap na região, à medida que a empresa continua a expandir sua presença global e atender à crescente demanda por soluções de onsite retail media.A Pentaleap vem registrando um forte crescimento internacional, trabalhando atualmente com 17 das maiores redes de retail media do mundo, nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Com escritórios em Nova York, Chicago, São Paulo, Mumbai, Londres e Berlim, a Pentaleap apoia varejistas na criação e expansão de programas de retail media de alta performance.“Carlos chega em um momento de grande aceleração para a empresa,” disse Lars Djuvik, Chief Revenue Officer da Pentaleap. “Sua profunda expertise em varejo, liderança estratégica e conhecimento do mercado latino-americano serão fundamentais para impulsionar nosso crescimento regional. Estamos muito felizes em tê-lo conosco.”Carlos traz uma ampla experiência em varejo e transformação digital, tendo atuado recentemente como Diretor de Retail Media e Parcerias Estratégicas na Pague Menos, uma das maiores redes de farmácias do Brasil. Ele também é uma liderança ativa na Abramedia — Associação Brasileira de Retail Media, dedicada ao desenvolvimento do mercado nacional e à criação de oportunidades em mídia onsite, offsite e no ponto de venda.“Estou muito animado por fazer parte da Pentaleap e ajudar a impulsionar sua missão de transformar o varejo através de uma abordagem estratégica e centrada em resultados,” afirmou Lacerda. “A América Latina possui um enorme potencial em onsite retail media, e a Pentaleap está posicionada de forma única para liderar essa transformação. Estou pronto para colaborar com nossos parceiros e gerar impacto real em seus negócios.”Carlos será responsável por acelerar as estratégias de entrada no mercado e fortalecer os relacionamentos estratégicos com varejistas em toda a América Latina.Sobre a PentaleapA Pentaleap está liderando a evolução do retail media rumo a um ecossistema aberto e eficiente. Sua plataforma modular entrega experiências de compra excepcionais, gera valor para anunciantes e movimenta centenas de milhões em receita para redes de retail media de classe mundial, como Staples, The Home Depot e Farmacia San Pablo. Para mais informações, acesse www.pentaleap.com Para solicitações de imprensa, entre em contato com: press@pentaleap.com

