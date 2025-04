IGY Marina Cabo San Lucas reafirma su Compromiso con la Comunidad a través de Nuevas Iniciativas

Ribbon Cutting Ceremony Basketball Goal Refurbishment Educational Tour IGY Cabo San Lucas Recognition Donation of iPads

Es un honor invertir en el futuro de Los Cabos—ya sea a través de la educación o de eventos comunitarios—y asumimos esa responsabilidad con el corazón” — Jesús Esquitel, Gerente de Oficina de IGY Cabo San Lucas

CABO SAN LUCAS, MEXICO, April 9, 2025 / EINPresswire.com / -- IGY Marina Cabo San Lucas continúa fortaleciendo su profundo compromiso con la comunidad local mediante iniciativas benéficas de gran impacto, orientadas a mejorar la educación y apoyar a las familias en Cabo. Con un enfoque en el desarrollo juvenil y el respaldo comunitario, las recientes contribuciones de IGY Marinas ’ destacan su dedicación a fomentar un cambio positivo y duradero en Cabo San Lucas.Transformando la Educación en la Escuela Primaria León Cota CollinsCon base en su apoyo de más de una década a programas educativos locales, IGY Marina Cabo San Lucas ha completado otro proyecto para mejorar el entorno de aprendizaje en la Escuela Primaria León Cota Collins. La iniciativa más reciente está diseñada para apoyar el ambiente escolar mediante la adquisición e instalación de nuevos aires acondicionados en los salones de clase. Esta inversión permitirá su uso durante las altas temperaturas del verano, ofreciendo así un entorno óptimo para el aprendizaje de los alumnos. Además, la marina donó materiales didácticos para apoyar el aprendizaje en el aula.Este proyecto representa otra valiosa contribución de IGY Marina Cabo San Lucas a la Escuela León Cota Collins, sumándose a otras iniciativas como la construcción de una nueva cancha techada de usos múltiples, la donación de proyectores de alta tecnología para las aulas, nuevo equipo deportivo, contenedores de basura, iPads y, más recientemente, la renovación de las canastas de baloncesto de la escuela. Estas iniciativas han beneficiado directamente a 450 alumnos, proporcionándoles recursos educativos mejorados y mayores oportunidades recreativas.“Ver la alegría en los rostros de los jóvenes cuando se benefician de nuestros esfuerzos nos recuerda por qué hacemos esto. Es un honor invertir en el futuro de Los Cabos—ya sea a través de la educación o de eventos comunitarios—y asumimos esa responsabilidad con el corazón”, expresó Jesús Esquitel, Gerente de Oficina de IGY Cabo San Lucas.Durante los últimos cuatro años, IGY Cabo San Lucas ha recibido a alumnos de escuelas locales en la marina con el objetivo de educarlos sobre cómo funciona la desalinización y la importancia del tratamiento del agua. Encargados de interactuar con los estudiantes están el Dock Master de IGY, Augusto “Guty” Cachón, y Marcos Rodríguez Sambrano, quienes explican la historia de la marina, de Cabo San Lucas, el proceso de desalinización y el funcionamiento de la maquinaria.Para conmemorar estas contribuciones, la Escuela León Cota Collins celebró su Festival de Primavera, al cual IGY Cabo San Lucas fue invitado para inaugurar y recibir un reconocimiento por su aportación a la escuela y la comunidad. IGY Cabo San Lucas recibió una estatuilla como símbolo de agradecimiento, la cual fue entregada frente a las familias asistentes, previo al corte del listón inaugural.“La educación es la piedra angular de una comunidad próspera,” afirmó Enrique Rivera, Gerente General de IGY Cabo San Lucas. “Al apoyar estas iniciativas, estamos asegurando el futuro de Cabo San Lucas y brindando a los estudiantes las herramientas que necesitan para salir adelante.”IGY agradeció la presencia de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe; la Directora Municipal de Educación en Los Cabos, Juana Ortiz Cruz; el Supervisor Escolar, Jesús Ramiro Luna Rodríguez; el Supervisor de Educación Física, Ricardo Hernán Manríquez Castillo; el Secretario General, Víctor Castro; la Coordinadora de Educación, Alicia Osuna; y el Ingeniero Jesús Davis Smith.Un Legado de Compromiso con la comunidad y proyectos futurosDurante más de una década, IGY Marina Cabo San Lucas ha sido una parte integral de la comunidad local, apoyando una variedad de iniciativas sociales y ambientales. Las contribuciones pasadas incluyen proyectos de vivienda para empleados desplazados después del huracán Odile, la realización de días infantiles en la marina, la construcción de parques infantiles para niños con discapacidades físicas, la construcción de una subestación de bomberos y la oferta de programas de capacitación para empleados que apoyan la educación de secundaria y universidad.Con el compromiso de seguir invirtiendo en educación y programas benéficos, IGY Marina Cabo San Lucas consolida su posición como un socio clave en el bienestar y el futuro de la región.### FIN ###Acerca de IGY MarinasLa red mundial de destinos náuticos de IGY establece estándares líderes en la industria para el servicio y la calidad en el turismo náutico. IGY es la única cartera global de destinos de yates premium, atendiendo a más de 10,000 clientes anualmente en 23 marinas distribuidas en 13 países. Como subsidiaria de MarineMax (NYSE: HZO), IGY Marinas se beneficia de su afiliación con el mayor minorista de embarcaciones recreativas del mundo y otras empresas de MarineMax, incluyendo Fraser Yachts y Northrop & Johnson. Descubra la red de IGY Marinas en www.igymarinas.com Acerca de IGY Marina Cabo San LucasIGY Marina Cabo San Lucas ha sido un destino de IGY desde 2006, Promoviendo la marina y a Cabo San Lucas como un líder en el ámbito náutico, la marina cuenta con 380 espacios, incluidos 33 para megayates de hasta 375 pies (114 metros). Como la única marina en México en obtener la acreditación de 5 Anclas de Oro, IGY Marina Cabo San Lucas desempeña un papel vital en la economía local, apoyando el turismo, las industrias marítimas y las iniciativas comunitarias.Contacto de prensa de IGY: Teléfono: +00 52 624 173 9163 / Correo: PR@IGYMarinas.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.