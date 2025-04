Atlas Renewable Energy y Colbún Firman Acuerdo para Importante Proyecto de Almacenamiento con Baterías

Atlas Renewable Energy Carlos Barrera (izquierda), CEO de Atlas Renewable Energy, y Jose Ignacio Escobar (derecha), CEO de Colbún S.A., al firmado del acuerdo

El proyecto proporcionará a Colbún hasta 335 GWh anuales, equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 140.000 hogares.

Estamos muy orgullosos de concretar este acuerdo con Colbún, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras para una transición energética más eficiente y sostenible.” — Alfredo Solar, gerente regional de Atlas para Chile y el Cono Sur

CHILE, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy Colbún S.A. han firmado un contrato de compraventa de energía para un innovador proyecto de almacenamiento con baterías (BESS). El acuerdo, que se extenderá por un periodo de 15 años, contempla que Atlas construya el sistema de almacenamiento con baterías (BESS) y que Colbún adquiera el suministro de energía proveniente del proyecto, estimadas en hasta 335 GWh anuales, equivalentes al consumo eléctrico de aproximadamente 140.000 hogares. Esta energía permitirá a Colbún dar continuidad al suministro renovable de sus clientes.El proyecto BESS Stand-Alone, ubicado en María Elena, Región de Antofagasta, dispondrá de baterías independientes y autónomas, diseñadas para almacenar energía eléctrica del sistema. Contará con una capacidad instalada de 230 MW y un almacenamiento de 920 MWh diarios (cuatro horas de almacenamiento). La energía será inyectada a la Subestación Crucero 220 kV y se espera que entre en operación comercial en 2027.Este contrato representa un paso clave en la integración de sistemas de almacenamiento en la matriz energética del país, permitiendo una gestión eficiente de la energía renovable producida durante el día para su utilización en periodos de mayor demanda. De esta manera optimiza el uso de la energía renovable excedentaria durante el día, gestionándola intertemporalmente e incrementando la eficiencia del sistema.“Estamos muy orgullosos de concretar este acuerdo con Colbún, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones innovadoras para una transición energética más eficiente y sostenible para Chile. Este proyecto BESS, que es el segundo de este tipo desarrollado por Atlas en la región, se suma a nuestro portafolio de centrales de almacenamiento en diferentes etapas, permitiendo optimizar el uso de energía renovable, asegurando su disponibilidad en los momentos de mayor demanda y fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, destaca Alfredo Solar, gerente regional de Atlas Renewable Energy para Chile y el Cono Sur.Por su parte, José Ignacio Escobar, CEO de Colbún, destacó: “Para consolidar una transición energética responsable, como país necesitamos contar con sistemas que subsanen la intermitencia de las energías renovables. El acuerdo que hoy firmamos es un importante avance en ese sentido, que viene a sumarse a otros proyectos de batería de Colbún y a nuestros embalses hidroeléctricos, que históricamente también han desempeñado un importante rol en almacenamiento de energía”.Este acuerdo entre Colbún y Atlas Renewable Energy, dos actores clave en la generación energética de Chile, contribuirá significativamente a la eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), permitiendo una transición energética responsable y optimizada en Chile, a través del desarrollo de sistemas de almacenamiento que complementen la amplia cantidad de recursos renovables presentes a lo largo del territorio nacional.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas es una compañía internacional de generación de energía 100% renovable que desarrolla, construye y opera proyectos de energía limpia en Latinoamérica. Con una base de activos de más de 8.4 GW, en diferentes fases de desarrollo, construcción y operación. En Chile, la compañía cuenta con tres proyectos solares de gran escala en operación: Javiera en Atacama (161 GWh/año), Quilapilún en la Región Metropolitana (243 GWh/año), Sol del Desierto en Antofagasta (714 GWh/año), un proyecto BESS stand-alone finalizando su construcción: BESS del Desierto (800MWh), y Estepa con 230MW fotovoltaicos y 920MWh de BESS que está iniciando construcción.Sobre Colbún S.A.Colbún S.A. es una empresa con 38 años de trayectoria dedicada a la generación y comercialización de energía, que cuenta con una cartera de más de 350 clientes industriales y empresas, cerca de 1.300 trabajadores y una potencia instalada de más 4.200 MW a través de 29 centrales de generación en Chile y Perú. La compañía está impulsando un fuerte programa de proyectos de energía renovable solar y eólica para sustentar su crecimiento, así como iniciativas de hidrógeno verde y tratamiento de agua. Además, es un actor relevante en el mercado de soluciones energéticas a través de Colbún Soluciones, donde ofrece plantas solares para clientes, sistemas de gestión de energía e infraestructura para electromovilidad, entre otros servicios.Para obtener mas información, contacta a:Francisca Silva de Colbún (fsilvab@colbun.cl)Natalia Phillips de Atlas Renewable Energy (nphillips@atlasren.com)

