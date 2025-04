JFE Shoji Serbia opens plant in Inđija

Вербић је на свечаности у Ректорату Универзитета у Капетан Мишином здању истакао да ова високошколска установа настоји да буде много отворенија за студенте из иностранства. Министар је нагласио да ће, када је реч о финансирању, Универзитет у Београду делити судбину друштва и да ће имати више новца онда када и привреда буде јача. Он је најавио и доношење новог закона о високом образовању. Ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаширевић истакао је да је УБ најуспешнија научно-истраживачка институција, с обзиром на то да више од 60 одсто радова публикованих у међународним часописима потиче са тог универзитета. Такође, он је најавио да ће ова високошколска установа бити више ангажована на пројектима из европских фондова. Према његовим речима, Универзитет у Београду данас има више од 96.000 студената и приближно 3.000 професора на 31 факултету, а под његовим окриљем је и 11 научних института, 11 центара, као и Универзитетска библиотека. Дан Универзитета – 13. септембар, обележава се у знак сећања на тај датум из 1808. године, када је Доситеј Обрадовић, главни "надзиратељ" - управник училишта и министар просвете, одржао прво предавање у тадашњој Високој школи, која је радила до 1813. године. На свечаности су додељена признања студентима генерације.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.