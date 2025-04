EU support for Serbia’s progress towards European Administrative Space

Селаковић је том приликом указао на то да је Србија посвећена европском путу и да је од Немачке, преко њених међународних организација, добила велику подршку и помоћ у реформским корацима, али и када је правосуђе у питању. Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), како је подсетио, пружила је подршку увођењу и јачању система приватних извршитеља, јавних бележника, као и припреми Србије за преговарање о Поглављу 23. Селаковић и Дитман су, истакавши да постоји велики број немачких компанија које послују у Србији, нагласили да је правосуђе од великог значаја за добар инвестициони амбијент. Дитман је рекао да је немачким компанијама од велике важности правна сигурност, у смислу праве предвидивости, разумног времена трајања судског поступа, као и ефикасносно извршење судских одлука. У том контексту, Селаковић је обавестио амбасадора о томе да је Србија донела Закон о заштити права на суђење у разумном року, чија примена почиње 1. јануара 2016. године. Такође, он је упознао Дитмана и са Нацртом закона о извршењу и обезбеђењу, по којем ће извршитељи моћи да раде и на извршним предметима пре 2012. године, што ће знатно растеретити рад судова и побољшати систем извршења у Србији. Селаковић је оценио да је након много времена правосуђе добило и правилнике о оцени рада судија и тужилаца, што ће, такође, допринети повећању одговорности и бољем квалитету рада правосудног система. На састанку је констатовано да је досадашња сарадња Немачке и Србије у области права била одлична, као и да ће се она наставити у наредном периоду.

